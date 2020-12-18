Головний трюкач всього Голівуду щосили старається на зйомках сьомої частини франшизи "Місія нездійсненна". При цьому вся знімальна група намагається дотримуватися карантинних правил: маски, рукавички, антисептики, соціальна дистанція і так далі. При цьому Том Круз не тільки виконує головну роль, а й керує всім процесом як продюсер. Тому йому доводиться особисто стежити за виконанням приписів.

Однак не всі поділяють такі серйозні погляди Кукурудза. З такими робітничків актор не церемониться і каже рівно те, що думає. Так, в інтернеті засвітилася запис того, як Том Круз висловлюється з приводу порушення правил. При цьому самі пристойні слова звучали приблизно так: "Ми створюємо купу робочих місць, виродки. Щоб я такого більше ніколи не бачив!"

Артист вважає, що зйомки сьомої "Місії" задають планку для всього Голлівуду. Тому всі повинні слідувати правилам, щоб і далі підтримувати кіноіндустрію в ковідную епоху.

А поки Том Круз вставляє по перше число порушників карантину, пропонуємо подивитися фантастичний бойовик режисера Джозефа Косинські "Облівіон". Тут Кукурудзу дісталася роль Джека Харпера - колишнього морського піхотинця. Він і там показував з себе сміливого.

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