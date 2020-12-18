Том Круз зірвався на знімальну групу. Але було за що
Головний трюкач всього Голівуду щосили старається на зйомках сьомої частини франшизи "Місія нездійсненна". При цьому вся знімальна група намагається дотримуватися карантинних правил: маски, рукавички, антисептики, соціальна дистанція і так далі. При цьому Том Круз не тільки виконує головну роль, а й керує всім процесом як продюсер. Тому йому доводиться особисто стежити за виконанням приписів.
Однак не всі поділяють такі серйозні погляди Кукурудза. З такими робітничків актор не церемониться і каже рівно те, що думає. Так, в інтернеті засвітилася запис того, як Том Круз висловлюється з приводу порушення правил. При цьому самі пристойні слова звучали приблизно так: "Ми створюємо купу робочих місць, виродки. Щоб я такого більше ніколи не бачив!"
Артист вважає, що зйомки сьомої "Місії" задають планку для всього Голлівуду. Тому всі повинні слідувати правилам, щоб і далі підтримувати кіноіндустрію в ковідную епоху.
А поки Том Круз вставляє по перше число порушників карантину, пропонуємо подивитися фантастичний бойовик режисера Джозефа Косинські "Облівіон". Тут Кукурудзу дісталася роль Джека Харпера - колишнього морського піхотинця. Він і там показував з себе сміливого.
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