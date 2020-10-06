Том Круз здивував витівкою на даху потяга, який рухався. Відео

Зірка Голлівуду Том Круз проїхався на даху потяга під час зйомок фільму "Місія нездійсненна".

Актора зняли на камеру в Норвегії шанувальники, які їхали поряд із залізничними коліями. Коли їхній автомобіль порівнявся зі знімальною групою, Круз привітав очевидців, помахавши їм рукою. Ролик опубліковано в TikTok (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У процесі зйомок, крім катання на даху потяга, Том Круз також стрибав зі скелі і виконував інші небезпечні трюки. Цікаво, що актор працює в складних сценах самостійно без каскадерів.

Том Круз покатався на даху поїзда в Норвегії. Скріншот відео

Відзначимо, сьома частина фільму "Місія нездійсненна" вийде на екрани в листопаді 2021 році. Спочатку прем'єра картини була призначена на 23 липня 2021 року, але показ відклали через пандемію коронавіруса. Том Круз грає у фільмі головну роль – агента IMF (Impossible Missions Force) Ітана Ханта. Разом з ним у стрічці з'являться Вінг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон та інші актори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм "Місія нездійсненна 7" планували знімати в Україні – в 2019 році Том Круз разом з режисером Крістофером МакКуоррі приїхали до Києва. Вони досліджували можливі локації для зйомок, спустилися в київське метро, а також провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Пізніше стало відомо, що зйомки "Місії нездійсненної" в Україні не відбудуться.