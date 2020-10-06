Том Круз здивував витівкою на даху потяга, який рухався. Відео

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Кіно
1,4 т.
Том Круз прокотився на даху поїзда

Зірка Голлівуду Том Круз проїхався на даху потяга під час зйомок фільму "Місія нездійсненна".

Актора зняли на камеру в Норвегії шанувальники, які їхали поряд із залізничними коліями. Коли їхній автомобіль порівнявся зі знімальною групою, Круз привітав очевидців, помахавши їм рукою. Ролик опубліковано в TikTok (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У процесі зйомок, крім катання на даху потяга, Том Круз також стрибав зі скелі і виконував інші небезпечні трюки. Цікаво, що актор працює в складних сценах самостійно без каскадерів.

Том Круз покатався на даху поїзда в Норвегії.

Відзначимо, сьома частина фільму "Місія нездійсненна" вийде на екрани в листопаді 2021 році. Спочатку прем'єра картини була призначена на 23 липня 2021 року, але показ відклали через пандемію коронавіруса. Том Круз грає у фільмі головну роль – агента IMF (Impossible Missions Force) Ітана Ханта. Разом з ним у стрічці з'являться Вінг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон та інші актори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм "Місія нездійсненна 7" планували знімати в Україні – в 2019 році Том Круз разом з режисером Крістофером МакКуоррі приїхали до Києва. Вони досліджували можливі локації для зйомок, спустилися в київське метро, а також провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Пізніше стало відомо, що зйомки "Місії нездійсненної" в Україні не відбудуться.

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