Том Круз відправиться в космос заради зйомок фіналу "Місія: нездійсненна"

Obozrevatel Кіно 13:44, 6.12.2020

Американська зірка Голлівуду Том Круз планує відправитися в космос заради знімань фінальної частини фільму "Місія: нездійсненна".

Як повідомляє закордонне видання The Sun з посиланням на джерело, Круз вже веде розмову з представниками Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (НАСА) для того, щоб відправитися в космос. Члени організації ухвалили запит актора і заявили, що зробити це цілком можливо.

Крім того, 58-річний актор заявив, що готовий заплатити кругленьку суму, аби цей план реалізувався.

Кадр з фільму "Місія: нездійсненна".
кадр з відео

До слова, про політ Круза в космос ЗМІ говорили ще навесні цього року, проте тоді зазначалося, що це буде окремий проєкт, а не продовження франшизи "Місія нездійсненна".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нещодавно Том Круз здивував витівкою на даху потяга.

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