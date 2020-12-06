Том Круз відправиться в космос заради зйомок фіналу 'Місія: нездійсненна'

Американська зірка Голлівуду Том Круз планує відправитися в космос заради знімань фінальної частини фільму "Місія: нездійсненна".

Як повідомляє закордонне видання The Sun з посиланням на джерело, Круз вже веде розмову з представниками Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (НАСА) для того, щоб відправитися в космос. Члени організації ухвалили запит актора і заявили, що зробити це цілком можливо.

Крім того, 58-річний актор заявив, що готовий заплатити кругленьку суму, аби цей план реалізувався.

До слова, про політ Круза в космос ЗМІ говорили ще навесні цього року, проте тоді зазначалося, що це буде окремий проєкт, а не продовження франшизи "Місія нездійсненна".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нещодавно Том Круз здивував витівкою на даху потяга.