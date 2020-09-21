Том Харді може стати новим Джеймсом Бондом – ЗМІ

Знаменитий британський актор Том Харді може стати новим Джеймсом Бондом. З чуток, артист змінить Деніела Крейга, для якого "Не час помирати" стане останнім фільмом "бондіани".

Про це повідомляє видання The Vulcan Reporter. За словами інсайдерів, Харді затвердили на роль агента 007 ще в червні 2020 року. Проте офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Також наголошується, що продюсери планували представити знаменитість як нового агента 007 в листопаді, коли повинен був вийти 25 фільм про спецагента під назвою "Не час вмирати". Втім, через пандемію коронавірусу, ім'я нового шпигуна назвуть або в кінці цього року або на початку 2021-го.

Том Харді та Деніел Крейг. колаж

43-річний Харді може стати сьомим актором, який виконає роль легендарного британського шпигуна після Шона Коннері, Джорджа Лазенбі, Роджера Мура, Тімоті Далтона, Пірса Броснана та Деніела Крейга. 24 фільми про Бонда виходили з 1954 по 2015 рік.

Том Харді відомий як зірка фільмів "Стюарт: Минуле життя", "Веном", "Дюнкерк", "Обличчя зі шрамом", "Той, що вижив" і серіалу "Гострі козирки".

Том Харді у фільмі "Веном". popcornnews.ru

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