"Толкін": трейлер, де дивитися онлайн, відгуки

Книги Толкіна, присвячені подіям, що відбуваються у вигаданому світі Середзем'я, ось уже багато років користуються величезною популярністю у читачів у всіх країнах.

Світи, створені уявою письменника, опрацьовані настільки детально, немов автор дійсно зумів побувати за межею нашої реальності. Але як Толкіну вдалося придумати свої чарівні твори і що послужило для письменника натхненням? Дізнатися про це шанувальники Толкіна можуть з однойменного фільму, що вийшов на екрани в травні 2019 року.

Про що "Толкін" 2019?

Фільм присвячений юнацьким рокам легендарного творця культової книги "Володар кілець" Дж. Р. Р. Толкіна. З біографічної драми глядачі дізнаються про те, як відбувалося становлення майбутнього великого письменника, про його участь у Першій Світовій війні і непросте дитинство.

У фільмі розкрито історію спільноти "Чайний клуб", що став прототипом "Братства кільця": товаришів Толкіна, яким в юному віці довелося зіткнутися з жахами війни. Події, що відбулися з друзями майбутнього письменника, надихнули його на драматичну історію персонажів "Володаря кілець", яким довелося піти на величезні жертви для порятунку рідного світу. Через сюжет кінострічки показано, звідки в творах Толкіна з'явилися теми епічних битв, честі і любові, вірності і втрат.

Біографія письменника вкрай драматична: в дитинстві він втратив батьків, в школі був справжнім ізгоєм, насилу заводив друзів. Втіху йому приносили фантазії про вигаданому світі, які в майбутньому він детально опише у своїх книгах. Глядачі дізнаються про історію кохання Толкіна і його дружини, яка стала прообразом для створення прекрасних жіночих персонажів "Володаря кілець".

Фільм стане справжнім подарунком для шанувальників світу, створеного Толкіном.

Коли вийшов "Толкін"?

Фільм "Толкін" вийшов на широкі екрани 10 травня 2019 року. Побачити його змогли глядачі з Великобританії, Ірландії та Фінляндії. Дата прем'єри в Росії все ще не визначена.

Як знімався "Толкін?"

Про початок роботи над серіалом було оголошено 21 листопада 2013 року. Однак режисер для проекту був найнятий тільки в 2017 році.

Основна частина зйомок фільму проходила на території Великобританії.

Перший повноцінний трейлер серіалу був опублікований в мережі 6 березня 2019 року.

Хто знімав "Толкіна"?

Постановкою кінострічки займався Будинку Карукоскі, який до цього працював над фільмами "Серце лева" і "Лапландська одіссея". Для режисера стрічка стала першим англомовним проектом.

Карукосі в своїх інтерв'ю зізнавався в тому, що виріс без батька в дуже бідній сім'ї, через що під час роботи над стрічкою він відчував сильний зв'язок з головним героєм. Книги Професора майбутній режисер прочитав в 12 років. І, ставши режисером, він мріяв екранізувати "Володаря кілець", хоча ця честь йому так і не випала.

Сценарій серіалу написаний Девідом Глісоном.

Хто знімався в "Толкіні"?

Роль молодого Толкіна виконав актор Ніколас Холт. Майбутнього професора в дитинстві зіграв Гаррі Гинули. Лілі Коллінз втілила на екрані дружину письменника Едіт, що стала його єдиною любов'ю на все життя.

Також у фільмі взяли участь Колм Міні ( "Зоряний шлях: Глибокий космос"), Крейг Робертс ( "Червоні дуби"), Женев'єва О`Рейлі ( "Легенда про Тарзана").

Де подивитися "Толкіна" онлайн?

На даний момент в Україні фільм не вийшов в широкий прокат, але його вже можна знайти в мережі.

Факти про фільм "Толкін"

Спадкоємці Толкіна висловили невдоволення у зв'язку з виходом серіалу. Вони заявляють, що не давали дозволу на зйомки і готові судитися з режисером.

У фільмі є згадка про те, що за основу придуманої ним мови Толкін взяв фінську.

При бюджеті в 20 мільйонів фільм в перші дні прокату зібрав касу в 7 мільйонів.

Фільм був зустрінутий глядачами досить тепло, однак думки критиків розділилися. Приблизно у половині відгуків можна зустріти думку про те, що сценарій опрацьовано недостатньо добре і створюється враження, що за його основу була взята присвячена письменникові сторінка у Вікіпедії.

"Толкін" не сподобався і релігійним організаціям. Згідно з даними біографії письменника, віра займала в його житті величезну роль, в той час як в стрічці цей факт не знайшов свого відображення.

Режисер у відповідь на закиди заявляє, що не знайшов способів належним чином показати релігійні вірування Толкіна на екрані, тому від цієї ідеї вирішено було відмовитися. Більш доброзичливо налаштовані критики відзначають, що вірування письменника так само помітні в байопіку, знятому Карукосі, як і в книгах Толкіна про Середзем'я.

Дивитися трейлер "Толкіна" онлайн

Фільм "Толкін" - драматична історія про молоді роки письменника, який подарував світові чарівний світ Середзем'я.

Книги Толкіна в буквальному сенсі змінили обличчя сучасної культури, тому ознайомитися з кінострічкою варто навіть людям, які ніколи не зачитувалися творами Професора.

Відгуки "Толкін"

"Толкін став більш зрозумілим і більш знайомим, знято красиво і по-англійськи", "Що може бути цікавіше, ніж підглядати за чужим життям? Саме це ми робимо при перегляді біографічних фільмів. Прем'єра фільму "Толкін" - це ще одна біографія відомої особистості - творця всіма улюбленого фільму "Володар кілець", "Біографічний фільм не зіпсований кіношними трюками, все в тему і все по справі", "Сини обожнювали чарівну казку "Володар кілець", тому біографічний фільм про творця книги зацікавив. Не дарма кажуть, що всі таланти людини проявляються в дитинстві ", - написали в мережі.

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