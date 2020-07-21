Терорист у Луцьку змушує дивитися фільм "Земляни": про що стрічка

Максим Кривошей (Максим Плохой), який захопив автобус із заручниками в місті Луцьку, оголосив свої вимоги, він захотів, щоб президент України Володимир Зеленський особисто прорекламував фільм "Земляни" (2005 рік).

Так, серед вимог Плохой вказав: "Президент Зеленський повинен записати відеозвернення з текстом "фільм "Земляни" дивитися всім". OBOZREVATEL розповідає, про що цей фільм і чому терорист змушує дивитися саме цю картину (дивіться "Земляни" онлайн у кінці новини).

"Земляни" (Earthlings) – американський документальний фільм 2005 року, який розповідає про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або задля виробництва одягу і їжі.

Save Animals

Режисер фільму – зоозахисник Шон Монсон, закадровий текст прочитаний Хоакіном Феніксом (зірка фільму "Джокер"), як продюсерка виступила актриса Меггі Кью, а музикант Мобі став автором саундтреку. Кожен із них є веган-активістом.

Про роботу над фільмом Хоакін Фенікс говорив таке:

"З усіх фільмів, над якими я працював, про цей говорять найбільше. Кожен, хто бачив "Землян", розповідає про нього ще трьом".

Також фільм порушує теми расизму, сексизму, видової дискримінації і прав тварин, демонструючи кадри, отримані за допомогою прихованої камери з зоомагазинів, "щенячих ферм", притулків для бездомних тварин, птахофабрик, боєнь, місць вичинки і продажу шкіри та хутра, спортивних і розважальних заходів і дослідницьких лабораторій.

Завдання фільму розкривається вже з перших слів: "Землянин – той, хто живе на Землі. У терміні "землянин" немає ніякої дискримінації за статтю, расою або видовою приналежністю. Він охоплює всіх і кожного з нас: теплокровного й холоднокровного, ссавця, хребетного, птахів, рептилій, риб і людиноподібних. Ми поділяємо цей світ із мільйонами живих істот і розвиваємося тут усі разом. Однак тільки людські істоти починають займати панівні місця на землі".

Кадри досить чітко показують, як людина почала домінувати над іншими живими істотами і до яких страждань останніх це призводить.

Прем'єра "Землян" відбулася на фестивалі Artivist Film Festival в 2005 році, де фільм виграв нагороду в категорії "Найкращий документальний фільм". Картина отримала нагороду Бостонського кінофестивалю та кінофестивалю в Сан-Дієго, де також премією Humanitarian Award за свою роботу над фільмом був нагороджений Хоакін Фенікс.

Фільм "Земляни" дивитися онлайн: відео 18+

Раніше OBOZREVATEL писав: