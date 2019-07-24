"Термінатор: Темні долі": трейлер, де дивитися онлайн, дата виходу

Історія Термінатора ще з дев'яностих років має величезну кількість шанувальників.

Багато людей росли на цих фільмах, і до сих пір із задоволенням повертаються до перших двох історій франшизи. І ось Джеймс Кемерон готовий представити завершальний фільм трилогії "Термінатор: Темні долі". Коли ж це станеться і що відомо про сюжет?

Коли вийде фільм "Термінатор: Темні долі" 2019?

Вже 31 жовтня 2019 року український глядач зможе насолодитися новим фільмом про Термінатора, світова же прем'єра відбудеться 1 листопада.

Спочатку планувалося, що "Термінатор: Темні долі" вийде влітку 2019 року, але тоді прем'єра збігалася з виходом кінофільму "Форсаж: Хоббс і Шоу" і було вирішено не вступати з ним в конкуренцію.

Про що були попередні фільми "Термінатор: Темні долі"?

У першому фільмі була показана запекла війна між людьми та створеними ними роботами. Кайл Різ, універсальний солдат, отримує завдання відправитися в минуле для того, щоб захистити Сару Коннор, майбутню матір дитини, яка зуміє виграти війну проти машин. Тоді людство не вимре. Йому доведеться зіткнутися з Термінатором, готовим вбити Сару Коннор, щоб перемога залишилася за машинами.

У другому фільмі Сара Коннор стала матір'ю хлопчика Джона, вже уявляючи, яка нелегка доля чекає цю людину. З майбутнього знову прибуває гість і має він приблизно ту ж мету: за всяку ціну позбутися від Коннорів, здатних перешкодити машинам поневолити людство. Але на їх захист тепер готовий стати потужний Термінатор ...

Про що буде новий фільм "Термінатор: Темні долі" 2019?

Джеймс Кемерон терпляче чекав, коли ж в його руки повернуться права на франшизу, і ось це сталося. З 2017 року він почав продумувати сюжет завершального фільму для оригінальної трилогії Термінатора, маючи намір проігнорувати всі інші фільми всесвіту.

Шанувальники, які сприйняли "Термінатор: Генезис" дуже холодно, були в захваті від наміру Кемерона повернути на екрани Термінатора і Сару Коннор у старому форматі. Незважаючи на те, що режисер вважав за краще не розповсюджуватися про свої сюжетних задумки, вони вірили в успіх цього фільму.

До виходу першого трейлера сюжет тримався в строгому секреті, проте тепер кожен може ознайомитися з синопсисом і перейнятися першим враженням.

Короткий синопсис сюжету

Грейс – покращений солдат, привчений виконувати накази. В один момент життя жінки руйнується, звичний порядок не працює, і єдине, що їй залишається, це захищати свою останню мету, навіть якщо заради цього доведеться пожертвувати життям. На них з Дані Рамос полює хтось зловісний. Схоже, що він не людина ...

Одного разу доля зводить Грейс і Дані з брутальної жінкою, яка представляється як Сара Коннор, і стверджує, що вже одного разу врятувала все людство від неминучого апокаліпсису. Вона – мисливиця на термінаторів, роботів, які ополчилися проти своїх творців.

Той, що полює за Грейс і Дані, теж в її списку. Але впоратися з ним втрьох у них немає ніяких шансів, так що доведеться відшукати того, хто рівний йому за силою і має певний досвід в бою ...

Де дивитися фільм "Термінатор: Темні долі"?

Шанувальникам цього всесвіту, та й просто любителям видовищних, не позбавлених відмінної драми, бойовиків, варто сходити в кінотеатр на фільм "Термінатор: Темні долі". Це остання глава історії, на якій багато виросли.

У мережі фільм з'явиться не раніше ніж через півроку після прем'єри. Але якщо не хочеться йти в кіно, то це відмінний привід переглянути франшизу цілком.

Трейлер фільму "Термінатор: Темні долі"

Трейлер майбутнього фільму виглядає дуже багатообіцяюче і викликає п'янке почуття ностальгії у тих, хто вже багато років знайомий з історією термінатора.

Ви можете подивитися трейлер прямо зараз:

Хто зняв фільм "Термінатор: Темні долі" 2019?

Режисером нового фільму про Термінатора став Тім Міллер ( "Дедпул"), який відомий своїм професіоналізмом і неабиякими талантами. З таким режисером за якість контенту можна не турбуватися.

Сюжет був написаний сценарною командою на чолі з самим Джеймсом Кемероном, який є творцем світу Термінатора і режисером двох перших частин. Головними сценаристами названі Девід С. Гойер ( "Людина зі сталі") і Біллі Рей ( "Голодні ігри").

Виконавчі продюсери - Джеймс Кемерон і Девід Еллісон ( "Термінатор: Генезис").

Акторський склад

Зрозуміло, до своїх ролей повернулися Лінда Хемілтон (Сара Коннор) і Арнольд Шварценеггер (Термінатор / Карл). Лінда Хемілтон довгий час відмовлялася від ролі Сари Коннор, саме тому у фільмі "Термінатор: Генезис" персонажа зіграла актриса Емілія Кларк, але від пропозиції завершити історію улюбленого багатьма героя відмовитися не змогла.

Також у фільмі зіграли МакКензі Девіс (Грейс), Наталія Рейес (Дані Рамос), і багато інших.

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