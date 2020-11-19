"Теорема Піфагора": про що серіал і де його дивитися

Софія Ковнір Кіно 10:34, 19.11.2020 Оновлено: 10:36, 19.11.2020

На телеканалі "Росія 1" 16 листопада відбулася прем'єра серіалу "Теорема Піфагора", режисером якого є Олександр Баранов.

Про що картина і які знамениті актори в ній знімаються – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскролльте до кінця сторінки).

Сюжет серіалу "Теорема Піфагора"

Головну героїню успішного психолога Ірину грає Марія Куликова. Вона з відзнакою закінчила університет і тепер у неї багато пацієнтів, яким вона допомагає.

Сім'я Ірини – зразкова. Її чоловік Сергій (Єгор Бєроєв) має прибутковий бізнес, а дочка Ксенія (Уляна Куликова) вчиться в школі на відмінно.

Але їх життя різко йде шкереберть, коли з'являється провінційна дівчина без освіти Альона (Олександра Власова). У неї є мати, яка допомагає доньці зруйнувати шлюб Сергія і завоювати його серце.

Відбулася прем'єра серіалу "Теорема Піфагора"
ДТРК Мордовія

Головні герої та їх ролі

  • Марія Куликова – Ірина;

  • Єгор Бєроєв – Сергій;

  • Олександра Власова – Альона;

  • Ніна Усатова;

  • Олександр Ратніков;

  • Уляна Куликова;

  • Альона Коломина – Жанна;

  • Мая Горбань;

  • Валерій Сторожик;

  • Олена Мельникова;

  • Сергій Колесников;

  • Олександр Нікітін;

  • Юлія Полинська;

  • Микита Абдулов – Фролов;

  • Марина Денисова – Натка;

  • Валентина Муравська – Марина;

  • Ольга Дегтярьова – пацієнтка;

  • Леонід Ардо – лікар швидкої допомоги;

  • Вадим Руденко – експерт-криміналіст;

  • Альберт Бартош – лікар;

  • Анна Чепенко – Настя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відбулася прем'єра 4-серійної мелодрами "Продається будинок з собакою".

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