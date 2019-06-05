Темношкірий ліквідатор був у Чорнобилі! Расистський скандал отримав несподіване продовження. Фоторепортаж

Серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС був темношкірий чоловік.

Після расистського скандалу, який роздули навколо серіалу "Чорнобиль", український журналіст Євген Спірін знайшов темношкірого Ігоря Хіряка, який одним з перших потрапив в зону НП.

"Актриса Карла Мері 1 червня написала твіт про те, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль", тому що в ньому немає темношкірих акторів. Над нею посміялися, мовляв, йди історію вчи, які темношкірі в Чорнобилі в 1986 році. Тітка образилася і закрила стрічку, назвала всіх расистами. Виявилося, що серед ліквідаторів є темношкірий. Його звуть Ігор Хіряк. Він потрапив на ліквідацію 26 квітня 1986 року і будував міст через Прип'ять, щоб евакуювати людей. У Хіряка є грамота командира частини 75110. Зараз Хіряк живе в Череповці. Бував у Криму після анексії. Я написав йому. Ігор відповів: "Я був у Чорнобилі вже о першій годині 27 квітня 86 року", - написав Спірін в Facebook.

Ігор Хіряк "The Бабель"

Як пише "the Бабель ", Хіряк народився в 1967 році, в десять років переїхав в Череповець Вологодської області. У 1985 році Ігоря закликали на строкову службу в армію, він потрапив в 210-ю понтонно-мостову бригаду - це об'єднання інженерних військ України, яке базувалося в Києві. До складу бригади входила і частина № 75110, де служив Ігор. Солдати цієї частини ліквідували наслідки Чорнобильської катастрофи з квітня 1986 до листопада 1990 року.

"Двадцять шостого квітня 1986 генерал-полковник Осипов поставив частини завдання висунутися в район Чорнобиля і навести понтонний міст через Прип'ять, щоб потім евакуювати жителів. Полк без зброї, тільки з протигазами, приїхав на відстань близько чотирьох кілометрів від електростанції. В ніч на 2 травня навели міст. у тому ж році командир частини полковник Іван Язовських нагородив Хіряка подячною грамотою за "зразкове виконання обов'язку перед Батьківщиною". Після служби Ігор повернувся в Череповець, де і живе досі. Фотографії з Чорнобиля він виклав до 30-річчя Чорнобильської трагедії в 2016 році в соціальну мережу", - йдеться в матеріалі.

"The Бабель"

Twitter Оруро

Twitter Оруро

Twitter Оруро

"The Бабель"

"The Бабель"

"The Бабель"

тут виявилося. чорні в Чорнобилі, ткаі були, я спочатку не повірив, провели гугол ресерч з @AmFeur і все підтвердилося pic.twitter.com/B7IthCXmjA - Оруро (@ neggat1ve) 4 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили по понеділках. Всього в серіалі 5 серій.

Картину назвали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпи і брехня.

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