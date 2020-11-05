Темношкіра акторка, яка отримала роль агентки 007, поскаржилася на цькування

Темношкіра британська акторка Лашана Лінч поскаржилася на цькування, яке виникло після того, як стало відомо, що вона зіграє агентку 007 у новому фільмі про Джеймса Бонда.

За словами артистки, як тільки новина про її участь у 25-му фільмі бондіани "Не час помирати" просочилася в пресу, вона була завалена гнівними повідомленнями в інтернеті. Лашана зазначила, що їй довелося перестати використовувати соцмережі, вона також на тиждень обмежила своє коло спілкування, зустрічаючись лише з родичами, передає Harper's Bazaar.

"Будь-яка інша темношкіра жінка, яка отримала б цю роль, піддалася б тому самому, на неї також нападали б. Мені просто потрібно нагадувати собі, що діалог відбувається, і я частина чогось революційного", – заявила Лінч.

Лашана Лінч marieclaire.com

Нагадаємо: відповідно до сюжету нової частини шпигунської саги, Джеймс Бонд тимчасово перериває службу й вирушає відпочивати на Ямайку. Тоді MI6 надає звання агентки 007 новій оперативниці, жінці на ім'я Наомі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 1962 року на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитій "бондіані". Актор Шон Коннері зіграв у ньому головну роль.