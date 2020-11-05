Темношкіра актриса, яка отримала роль агента 007, поскаржилася на цькування

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Кіно
1,4 т.
Лаша Лінч

Темношкіра британська актриса Лашана Лінч поскаржилася на цькування, яке послідувало після того, як стало відомо, що вона зіграє агента 007 в новому фільмі про Джеймса Бонда.

Так, за словами артистки, як тільки новина про її участь в 25-му фільмі бондіани "Не час помирати" просочилася в пресу, вона була завалена гнівними повідомленнями в інтернеті. Лашана зазначила, що їй довелося перестати використовувати соцмережі, вона також на тиждень обмежила своє коло спілкування, зустрічаючись виключно з родичами, передає Harper's Bazaar.

"Будь-яка інша темношкіра жінка, яка б отримала цю роль, піддалася б тому самому, на неї б також нападали. Мені просто потрібно нагадувати собі, що діалог відбувається, і я частина чогось революційного", – заявила Лінч.

Лашана Лінч

Нагадаємо: відповідно до сюжету нової частини шпигунської саги, Джеймс Бонд тимчасово перериває службу і відправляється відпочивати на Ямайку. В цей час MI6 присвоює звання агента 007 новому оперативнику, жінці на ім'я Наомі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитій "бондіані". Актор Шон Коннері зіграв у ньому головну роль.