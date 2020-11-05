Темношкіра актриса, яка отримала роль агента 007, поскаржилася на цькування

Темношкіра британська актриса Лашана Лінч поскаржилася на цькування, яке послідувало після того, як стало відомо, що вона зіграє агента 007 в новому фільмі про Джеймса Бонда.

Так, за словами артистки, як тільки новина про її участь в 25-му фільмі бондіани "Не час помирати" просочилася в пресу, вона була завалена гнівними повідомленнями в інтернеті. Лашана зазначила, що їй довелося перестати використовувати соцмережі, вона також на тиждень обмежила своє коло спілкування, зустрічаючись виключно з родичами, передає Harper's Bazaar.

"Будь-яка інша темношкіра жінка, яка б отримала цю роль, піддалася б тому самому, на неї б також нападали. Мені просто потрібно нагадувати собі, що діалог відбувається, і я частина чогось революційного", – заявила Лінч.

Нагадаємо: відповідно до сюжету нової частини шпигунської саги, Джеймс Бонд тимчасово перериває службу і відправляється відпочивати на Ямайку. В цей час MI6 присвоює звання агента 007 новому оперативнику, жінці на ім'я Наомі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитій "бондіані". Актор Шон Коннері зіграв у ньому головну роль.