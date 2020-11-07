Телеканал "Україна" покаже серіал "Виклик" про роботу українських рятувальників

23 листопада о 17:00 телеканал "Україна" відбудеться прем'єра нового серіалу "Виклик".

40-серійна стрічка буде про роботу українських рятувальників, у зміст якої увійдуть реальні життєві ситуації та операції порятунку.

За сюжетом серіалу "Виклик", поїзд у метрополітені зупиняється на аварійну зупинку. Невідомі ні причини аварії, ні точну кількість постраждалих, крім того, не виключали і диверсію або теракт. Ситуація загострюється, коли стає відомо, що один із пасажирів вагона нелегально перевозив контейнер із вірусом, який несподівано зник. Так, аварія в підземці загрожує масштабною епідемією всім жителям мегаполіса.

"Це сюжет однієї із серій, який познайомить глядача з нюансами роботи рятувальників. Щодня вони виявляються перед складними завданнями й особистими викликами. Ми покажемо, як ці хоробрі люди діють в екстремальних ситуаціях. Продемонструємо їхню техніку – високе оснащення, яке мало хто з нас бачив . А також відкриємо завісу їхніх особистих переживань", – поділилася змістом керівник серіалу "Виклик" Світлана Усенко.

Сюжет серіалу "Виклик".

Головні ролі в серіалі виконали Сергій Кучеренко, Геннадій Попенко, Олена Завгородня, Володимир Гончаров, Олексій Хільський, Дмитро Бурма, Тамара Морозова, Євгенія Нечипоренко, Михайло Кришталь. У кадрі вони приміряли образи рятувальників: пожежного, піротехніка, альпініста, кінолога, водолаза, психолога або парамедика. Також з акторами на знімальному майданчику працювали справжні співробітники ГСЧС.

Серіал "Виклик" про роботу українських рятувальників.

До слова, знімання серіалу "Виклик" почалися наприкінці травня 2020 року. За цей час творча команда "влаштувала" близько 20 пожеж і вибухів, працювали на дахах, у полях, болотах і штольнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знімуть серіал про космос для французького каналу.