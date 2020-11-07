Телеканал 'Україна' покаже серіал 'Виклик' про роботу українських рятувальників

23 листопада о 17:00 телеканал "Україна" відбудеться прем'єра нового серіалу "Виклик".

40-серійна стрічка буде про роботу українських рятувальників, у зміст якої увійдуть реальні життєві ситуації та операції порятунку.

За сюжетом серіалу "Виклик", поїзд у метрополітені зупиняється на аварійну зупинку. Невідомі ні причини аварії, ні точну кількість постраждалих, крім того, не виключали і диверсію або теракт. Ситуація загострюється, коли стає відомо, що один із пасажирів вагона нелегально перевозив контейнер із вірусом, який несподівано зник. Так, аварія в підземці загрожує масштабною епідемією всім жителям мегаполіса.

"Це сюжет однієї із серій, який познайомить глядача з нюансами роботи рятувальників. Щодня вони виявляються перед складними завданнями й особистими викликами. Ми покажемо, як ці хоробрі люди діють в екстремальних ситуаціях. Продемонструємо їхню техніку – високе оснащення, яке мало хто з нас бачив . А також відкриємо завісу їхніх особистих переживань", – поділилася змістом керівник серіалу "Виклик" Світлана Усенко.

Головні ролі в серіалі виконали Сергій Кучеренко, Геннадій Попенко, Олена Завгородня, Володимир Гончаров, Олексій Хільський, Дмитро Бурма, Тамара Морозова, Євгенія Нечипоренко, Михайло Кришталь. У кадрі вони приміряли образи рятувальників: пожежного, піротехніка, альпініста, кінолога, водолаза, психолога або парамедика. Також з акторами на знімальному майданчику працювали справжні співробітники ГСЧС.

До слова, знімання серіалу "Виклик" почалися наприкінці травня 2020 року. За цей час творча команда "влаштувала" близько 20 пожеж і вибухів, працювали на дахах, у полях, болотах і штольнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знімуть серіал про космос для французького каналу.