Тараса Шевченка показали самураєм в першому трейлері "Безславні кріпаки": в мережі ажіотаж

У мережі з'явився офіційний трейлер до фільму "Безславні кріпаки", де поет Тарас Шевченко постане в незвичному образі перед глядачами. Прем'єра в кінотеатрах відбудеться 31 грудня.

Відповідний трейлер опублікували на Youtube-каналі. У фільмі розповідається про Тараса Шевченка, який перевтілився в самурая (подивитися відео можна нижче).

Таке перевтілення відбудеться вперше. Адже Кобзар жодного разу не був перед глядачами в такому незвичному образі.

Головну роль зіграє актор Роман Луцький. Згідно з сюжетом, за кілька днів відомий письменник повинен навчитися бойовому мистецтву, щоб протистояти недоброзичливцям. Крім того, Кобзар хоче врятувати свою кохану від японського ворога.

Тараса Шевченка показали самураєм у новому фільмі planetakino.ua

Тому за два дні Тарасу Шевченку доведеться навчитися стріляти "по-македонски", фехтувати шпагами і швидко бігати.

Відзначимо, що прем'єра мала відбутися в жовтні цього року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на 31 грудня.

Також у фільмі зіграли ролі такі актори як Сергій Стрєльников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис і Андрій Малинович.

У коментарях до трейлеру стався ажіотаж. Одні вважають, що це щось нове й оригінальне, а інші не розуміють, як можна відомого українського письменника перетворити в самурая.

"О, це навіть непогано, непогано, чекаю", "Це жарт? Своє щось придумати не вистачає мозку?", "А без додавання інших культур кіно не буде?", "Що може бути гірше українського кіно? Українська комедія", "Дуже цікаво", – пишуть користувачі.

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