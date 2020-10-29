Тараса Шевченка показали самураєм в першому трейлері 'Безславні кріпаки': в мережі ажіотаж

У мережі з'явився офіційний трейлер до фільму "Безславні кріпаки", де поет Тарас Шевченко постане в незвичному образі перед глядачами. Прем'єра в кінотеатрах відбудеться 31 грудня.

Відповідний трейлер опублікували на Youtube-каналі. У фільмі розповідається про Тараса Шевченка, який перевтілився в самурая (подивитися відео можна нижче).

Таке перевтілення відбудеться вперше. Адже Кобзар жодного разу не був перед глядачами в такому незвичному образі.

Головну роль зіграє актор Роман Луцький. Згідно з сюжетом, за кілька днів відомий письменник повинен навчитися бойовому мистецтву, щоб протистояти недоброзичливцям. Крім того, Кобзар хоче врятувати свою кохану від японського ворога.

Тому за два дні Тарасу Шевченку доведеться навчитися стріляти "по-македонски", фехтувати шпагами і швидко бігати.

Відзначимо, що прем'єра мала відбутися в жовтні цього року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на 31 грудня.

Також у фільмі зіграли ролі такі актори як Сергій Стрєльников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис і Андрій Малинович.

У коментарях до трейлеру стався ажіотаж. Одні вважають, що це щось нове й оригінальне, а інші не розуміють, як можна відомого українського письменника перетворити в самурая.

"О, це навіть непогано, непогано, чекаю", "Це жарт? Своє щось придумати не вистачає мозку?", "А без додавання інших культур кіно не буде?", "Що може бути гірше українського кіно? Українська комедія", "Дуже цікаво", – пишуть користувачі.

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