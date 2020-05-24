"Копав могилу на морозі, був мокрий наскрізь!" Відверта розповідь головного героя "Чорного ворона" і "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка

Гучна історична драма "Чорний ворон", створена за мотивами однойменного роману Василя Шкляра, справила фурор в Україні та за її межами.

Фільм вийшов в український широкий прокат у грудні 2019 року, а у травні 2020-го відбулася гучна телепрем'єра. Історія "Чорний Ворон" розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок історії України – запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади у 1920-х роках у Холодному Яру.

OBOZREVATEL поспілкувався з виконавцем головної ролі – Івана Чорноуса – Тарасом Цимбалюком і дізнався ексклюзивні подробиці про зйомки фільму. Також ми пропонуємо детально ознайомитися з історією та сюжетом гучної історичної стрічки "Чорний ворон" (дивіться відео в кінці матеріалу).

Тарас Цимбалюк у фільмі "Чорний ворон" і серіалі "Спіймати Кайдаша"

"Чорний ворон": історія створення фільму і сюжет

Історична драма є екранізацією відомого роману "Чорний ворон. Залишенець" Василя Шкляра. Роман вийшов іще у 2009 році і вже через рік, у 2010 році, Шкляр створив благодійний фонд "Холодноярська республіка", щоб організувати збір коштів на зйомки фільму. Цей збір здійснювався в Україні та в українській діаспорі по всьому світу.

Планувалося, що режисером стрічки стане польський кінорежисер Єжи Гофман, а помічником режисера – Тарас Ткаченко. Пізніше Гофман заявив, що відмовляється брати участь в екранізації "Чорного ворона" Шкляра і назвав книгу "націоналістичною, антиросійською і ксенофобською".

Кадр фільму "Чорний ворон"

Після першої невдалої спроби, роман вирішили екранізувати у форматі міні-серіалу, проте у вересні 2016-го під час пітчингу в Держкіно стало відомо, що творці замість 4-х серійної стрічки все ж вирішили знімати "повний метр".

Зйомки стартували у жовтні 2018 року, режисером фільму став Тарас Ткаченко. Фільм знімала компанія Kinomania. В процесі брав участь і автор роману Василь Шкляр (також письменник озвучив закадровий голос).

Про що фільм "Чорний ворон"

Головний герой на прізвисько "Чорний Ворон" – холодноярський отаман Іван Чорноус – організовує боротьбу проти більшовиків-окупантів, які вже захопили Україну і запроваджують свій радянський статут, вбиваючи патріотів. Події розгортаються у 1920-х роках.

У боротьбі за свободу українського народу Іван Чорноус не залишається осторонь важливих подій, які розгортаються в його селі. Він жертвує спокоєм та сімейним затишком і починає відчайдушну боротьбу за незалежність рідної землі.

Тарас Цимбалюк у фільмі "Чорний ворон" Детектор Медіа

Виконавець головної ролі Тарас Цимбалюк у розмові з OBOZREVATEL розповів, що Іван Чорноус – його перша головна роль у повному метрі, яка далася йому досить нелегко.

"Це моя перша головна роль у повнометражному фільмі. Вживатися в роль було психологічно непросто, але ще важче було усвідомлювати відповідальність, яка впала мені на плечі, адже це не просто якесь "прохідне" кіно для мене. Я дуже ціную і поважаю нашу історію. Тому для мене це стало вкрай важливою місією. Хотілося відтворити і прожити роль максимально глибоко", – розповів Тарас.

Іван Чорноус – "Чорний ворон" Україна молода

Також актор розповів про те, як проходила підготовка до зйомок і сам знімальний процес. На цьому етапі йому допомагав батько, який є істориком і добре знайомий з історією Холодного яру.

"Я готувався за допомогою свого батька – він дуже добре знає історію Холодного Яру. Звісно, читав твори Василя Шкляра, Юрія Горліса-Горського, дивився документальні стрічки на YouTube. Також шукав в інтернеті документальні листи очевидців, в ті часи писали своїм родичам. Якось так формувалася ця роль"

"За кілька місяців до зйомок я дізнався, що мене затвердили, я почав жити з думкою, що маю дивитися в кадрі очима дуже досвідченої людини. Я мав нажити собі той багаж, з яким Іван Чорноус прийшов із царської армії", – додав Цимбалюк .

"Я відчував важливу місію, коли грав роль Чорного Ворона, але не можу поки сказати, чи вдалася мені ця місія на 100%. Гадаю, що це кіно можна було зняти набагато краще"

"Я копав могилу на морозі, але це нормально для актора" – Тарас Цимбалюк про зйомки

Про знімальний процес Тарас Цимбалюк розповів, що той був непростим, проте особливих складнощів він не відчував – мовляв, всі небезпеки, з якими стикаються актори під час роботи – нормальні для їхньої професії обставини.

"Знімальний процес був дуже цікавим, я не можу сказати, чи був він дуже складним. Адже це нормальний робочий процес для актора. Так, я копав могилу в мінусову температуру, на мене лив штучний дощ, я був мокрий наскрізь і це все було на морозі протягом трьох годин... Звісно, це непросто, і я міг і застудитися", – ділиться Тарас.

Тарас Цимбалюк KINOafisha.ua

Також актор додав:

"Я потім, власне, і застудився, коли ми цілий день скакали на конях по слизькій кризі. Але це нормально – актор, який на таке скаржиться, уявлення не має, як це все (знімальний процес) має відбуватися. Скаржитися абсолютно нема на що, це живі речі, які мають відбуватися. Загалом, знімальний процес був чудовим".

Події в "Чорному вороні" і події в сучасній Україні: як пов'язані

Сюжет "Чорного ворона" ґрунтується на історії боротьби повстанців Холодного Яру, які підтримали Симона Петлюру і УНР. У 1922 році, коли саме розгортаються основні події фільму, Червона армія вже розгромила як білі частини денікінців, так і війська Петлюри. Тоді холодноярські козаки не змирилися з більшовицьким вторгненням і продовжували боротися за незалежність у лавах численних партизанських загонів. Чорний Ворон став на чолі одного з таких формувань, які воювали під анархічним чорним прапором із написом "Свобода або смерть".

Тарас Цимбалюк у ролі Івана Чорноуса Кадр фільму "Чорний ворон"

Тарас Цимбалюк вважає, що події, які йому довелося "пережити" у фільмі, і те, що наразі відбувається в Україні (збройний конфлікт на Донбасі, анексія Криму) – паралельні. Історія України немов повторюється через 100 років.

"Звісно, події, описані у фільмі" Чорний ворон ", паралельні тому, що відбувається в Україні сьогодні. На жаль, люди не роблять жодних висновків із трагічної історії, вони наступають на одні й ті самі граблі, постійно продаються тощо. Це все дуже страшно, але, на жаль, не повчально. Дуже мала кількість людей знає історію України, наскільки вона болюча і трагічна. Як ця земля захищалася всі ці століття, скільки крові було пролито. І все одно ми довіряємо ворогові, робимо одні й ті самі помилки. Ще й між собою не можемо досягти жодних поглядів однодумців, а це зсередини робить нас слабкішими"

Тарас Цимбалюк про зйомки в популярному українському серіалі "Спіймати Кайдаша"

Нещодавно Тарас Цимбалюк також зіграв головну роль у ще одному гучному українському творі – серіалі "Спіймати Кайдаша". Сюжет і емоційне навантаження цієї стрічки помітно відрізняються від "Чорного ворона", проте серіал також порушував важливі для багатьох українців соціальні та побутові теми.

Серіал "Спіймати Кайдаша"

Карпо Кайдаш – персонаж Тараса Цимбалюка – простий сільський хлопець, який не хоче витрачати час на особистісний розвиток і працює у власному гаражі автомеханіком. Цікаво, що ролі Карпа Кайдаша та Івана Чорноуса в "Чорному вороні" – кардинально різні, але при цьому актор виглядав у них максимально природно.

"Що стосується ролі Карпа у "Спіймати Кайдаша"... Образ Карпа був для мене теж важким, як і образ Івана Чорноуса в "Чорному вороні". Карпо – це людина, яка не хоче вчитися, мати вищу освіту. Він відгородився в гаражі серед своїх залізяк. Я таке не сприймаю, а вважаю, що життя одне, і якщо у тебе є можливість виїхати і чогось навчитися – ти обов'язково повинен це зробити. Хоча він дуже простий, має свою правду. Але в той же час від мене цей персонаж дуже далекий", – ділиться Тарас.

Тарас Цимбалюк у ролі Карпа Кайдаша Кадр із серіалу "Спіймати Кайдаша"

"Щодо "надлюдини" Івана Чорноуса – мені теж до нього дуже далеко. Бо це людина, яка – величезний "самоїд", я не можу похвалитися такою шляхетністю й у мене немає стільки сміливості. Цей образ також для мене дуже далекий. І я абсолютно не гідний називати себе близьким з Іваном"

OBOZREVATEL також запитав у Тараса, чи вважає він серіальну історію Кайдашів завершеною і чи буде другий сезон стрічки. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продовження не планується. Сценаристка "Спіймати Кайдаша" Наталя Ворожбит також підтверджувала інформацію.

"Історія "Спіймати Кайдаша", звісно, не закінчена. Взагалі. Там показана сцена звичайної української сім'ї, це гостросоціальна історія. Сім'я, в якій все добре, всі живі-здорові, але вони одне одного не чують. Тому з боку це саме так і виглядає, як у серіалі, на жаль. Звісно, я б хотів, щоб "Спіймати Кайдаша" продовжили, і дуже хотів би знятися у другому сезоні"

За словами актора, "Спіймати Кайдаша" – це одна з небагатьох робіт, яку можна із задоволенням дивитися, яка сприймається як справжнє кіно.

Що стосується цікавішого для Тараса Цимбалюка жанру і формату кіно, актор відповів:

"Взагалі мені, як актору, цікаво зніматися і в серіалах, і в повному метрі. Тобто якщо такий серіал, як "Спіймати Кайдаша" – мені цікаво з ним працювати. Якщо повнометражний фільм, такий як "Чорний ворон", то, звісно, теж цікаво. А якщо йдеться про примітивні, недолугі комедії – то в такому зніматися бажання немає"

Дивіться також трейлер фільму "Чорний ворон":

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса Наталія Сумська розповіла про зйомки в історичній драмі "Чорний ворон".

"Сто років минуло після подій, які висвітлені у стрічці. Фільм є екскурсом у наші дні. Шкляр у своєму романі ніби поєднав реальність 100-річної давності із сьогоденням. Україна є, але продовжує боротися за свою свободу", – поділилася Наталія.

Зі свого боку відомий український музикант і колишній тренер вокального шоу "Голос країни" Сергій Бабкін виконав незвичайну роль у фільмі "Чорний ворон". В історичній драмі він зіграв містичного Варфоломія, для цього артистові довелося "постаріти" на 40 років.