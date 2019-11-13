Беглому "проффесору" вряд ли удалось бы уговорить человека заключить постоянный контракт, увеличить население поселка, да ещё и найти деньги на взятку. Согласитесь, вывезти полтора миллиарда долларов из Украины и дать на лапу 100 тысяч "зеленых" в Канаде — две большие разницы. Особенно если деньги пойдут на благую цель.

Ведь в далекой деревне на берегу Атлантического океана запретили заниматься рыбным промыслом. Неприятный сюрприз от властей застал местных врасплох. Многие уехали в город, оставшиеся жители прожигают свою жизнь в деревенском пабе.

И вот судьба дала второй шанс бездельникам. В деревне могут построить завод по переработке нефтяных отходов. У жителей деревни возник гениальный план.

Итак, 120 матёрых лжецов задумали аферу века. Но чтобы её провернуть, нужно найти хорошего доктора. Удастся ли жителям канадской деревушки сделать это, или же все будет напрасно? Об этом вы узнаете, посмотрев фильм Дона Маккеллара "Большая афера". Смотрите мировые кинохиты только на Divan.TV!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся