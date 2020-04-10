Сценаристка "Спіймати Кайдаша" висловилася про українське кіно

Сценаристка українського серіалу "Спійматі Кайдаша" Наталя Ворожбит висловилася про українське кіно.

Вона заявила, що останнім часом кіно в Україні розвивалося найкращим чином. Про це Ворожбит заявила в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Фото: СТБ

"Це був дуже правильний шлях. Так, було знято багато фільмів, які ніхто не згадає, але на їхньому фоні виникли фільми, які перемагають на фестивалях, збирають глядачів в кінотеатрах. З року в рік рівень українського кіно зростав, і держава дуже правильно вчинила, що підтримувала і авторські проекти, і молоду режисуру. Тут все добре, хоча у нас дійсно мало продюсерів. На пальцях однієї руки можна перерахувати продюсерів, які готові серйозно займатися кіно. А ось з ідеями проблем не бачу: є люди, які готові приходити з ідеєю, розробляти її. Хороші актори також є, за останній рік я в цьому переконалася", - сказала Ворожбит.

Фото: СТБ

"А телебачення - це бізнес, і продюсери мислять категоріями: заробиш / не заробиш, продаси в Росію / не продаси. Усе. Це їхній основний критерій відбору, і вони будуть робити те, що продається. Ці продюсери та інші зайняті в індустрії люди дивляться вдома хороші серіали від Netflix, але чомусь вважають, що звичайні українці повинні дивитися якесь лайно, - чим гірше, тим краще будуть рейтинги. І їх не хвилює, який клімат вони формують в країні", - додала сценаристка.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про серіал "Спійматі Кайдаша", а також про те, де дивитися всі серії онлайн.