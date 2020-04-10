Головна Новини
10 квітня • оновлено в 22:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Сценаристка "Спійматі Кайдаша" висловилася про українське кіно

3.8т
Читати матеріал російською

Сценаристка українського серіалу "Спійматі Кайдаша" Наталя Ворожбит висловилася про українське кіно.

Вона заявила, що останнім часом кіно в Україні розвивалося найкращим чином. Про це Ворожбит заявила в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Сценаристка "Спійматі Кайдаша" висловилася про українське кіно

Фото: СТБ

"Це був дуже правильний шлях. Так, було знято багато фільмів, які ніхто не згадає, але на їхньому фоні виникли фільми, які перемагають на фестивалях, збирають глядачів в кінотеатрах. З року в рік рівень українського кіно зростав, і держава дуже правильно вчинила, що підтримувала і авторські проекти, і молоду режисуру. Тут все добре, хоча у нас дійсно мало продюсерів. На пальцях однієї руки можна перерахувати продюсерів, які готові серйозно займатися кіно. А ось з ідеями проблем не бачу: є люди, які готові приходити з ідеєю, розробляти її. Хороші актори також є, за останній рік я в цьому переконалася", - сказала Ворожбит.

Сценаристка "Спійматі Кайдаша" висловилася про українське кіно

Фото: СТБ

"А телебачення - це бізнес, і продюсери мислять категоріями: заробиш / не заробиш, продаси в Росію / не продаси. Усе. Це їхній основний критерій відбору, і вони будуть робити те, що продається. Ці продюсери та інші зайняті в індустрії люди дивляться вдома хороші серіали від Netflix, але чомусь вважають, що звичайні українці повинні дивитися якесь лайно, - чим гірше, тим краще будуть рейтинги. І їх не хвилює, який клімат вони формують в країні", - додала сценаристка.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про серіал "Спійматі Кайдаша", а також про те, де дивитися всі серії онлайн.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кузюку кузюку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 100 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • Кличко пообіцяв, що в Києві не будуть вводити комендантську годину.

  • СБУ відкрила кримінальне провадження проти влади Миколаївщини, де ще не зафіксовано жодного випадку коронавирусу.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги