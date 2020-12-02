Сценарист "Чорного дзеркала" створить фільм про 2020 рік

Відомий сценарист Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року. Зараз він працює над декількома новими проєктами.

Одну з ролей у кінострічці виконає Х'ю Грант. Його герой – історик, якого автор картини нібито розпитує про те, що сталося в цьому році, пише Vulture.

Так, Брукер намагається відійти від песимістичних сюжетів, додавши більше гумору.

"Я не впевнений, що люди зараз здатні винести історії про крах суспільства", – пояснив сценарист.

Нагадаємо, Чарлі Брукер відомий як творець серіалу "Чорне дзеркало", в якому показано вплив інформаційних технологій на людські відносини. Серії кінострічки називаються Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too" /"Рейчел, Джек і Ешлі теж" і "Striking Vipers"/"Разючі гадюки".

Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року Кіно ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорне дзеркало" був номінований на премію "Еммі".