Сценарист "Чорного дзеркала" створить фільм про 2020 рік

Софія Ковнір Кіно 16:31, 2.12.2020 Оновлено: 17:35, 2.12.2020

Відомий сценарист Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року. Зараз він працює над декількома новими проєктами.

Одну з ролей у кінострічці виконає Х'ю Грант. Його герой – історик, якого автор картини нібито розпитує про те, що сталося в цьому році, пише Vulture.

Так, Брукер намагається відійти від песимістичних сюжетів, додавши більше гумору.

"Я не впевнений, що люди зараз здатні винести історії про крах суспільства", – пояснив сценарист.

Нагадаємо, Чарлі Брукер відомий як творець серіалу "Чорне дзеркало", в якому показано вплив інформаційних технологій на людські відносини. Серії кінострічки називаються Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too" /"Рейчел, Джек і Ешлі теж" і "Striking Vipers"/"Разючі гадюки".

Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорне дзеркало" був номінований на премію "Еммі".

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