Сценарист "Чорного дзеркала" створить фільм про 2020 рік

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
2,1 т.
Сценарист 'Чорного дзеркала' створить фільм про 2020 рік

Відомий сценарист Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року. Зараз він працює над декількома новими проєктами.

Одну з ролей у кінострічці виконає Х'ю Грант. Його герой – історик, якого автор картини нібито розпитує про те, що сталося в цьому році, пише Vulture.

Так, Брукер намагається відійти від песимістичних сюжетів, додавши більше гумору.

"Я не впевнений, що люди зараз здатні винести історії про крах суспільства", – пояснив сценарист.

Нагадаємо, Чарлі Брукер відомий як творець серіалу "Чорне дзеркало", в якому показано вплив інформаційних технологій на людські відносини. Серії кінострічки називаються Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too" /"Рейчел, Джек і Ешлі теж" і "Striking Vipers"/"Разючі гадюки".

Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорне дзеркало" був номінований на премію "Еммі".

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