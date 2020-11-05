Стівен Кінг назвав найкращий серіал 2020 року

Американський письменник Стівен Кінг поділився з шанувальниками серіалом 2020 року, який найбільше йому сподобався. Це семисерійна картина "Хід королеви" від Netflix.

Про це Кінг повідомив на особистій сторінці в Twitter, назвавши кінострічку неймовірно захопливою. Зазначимо, що даний мінісеріал заснований на однойменному романі 1983 року Волтера Тевіса.

"Я подивився багато серіалів протягом цього проклятого року. Знаю, що не один такий. Найкращий з них – "Хід королеви". Абсолютно захопливий! Я думав, ніщо не зрівняється з фільмом "Суд над Чиказькою сімкою", але цей серіал перевершив його", – написав Кінг.

Кадр з серіалу "Хід королеви" marieclaire.ua

За сюжетом серіалу, Бет Хармон – звичайна американська сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи – тільки за дошкою вона відчуває, що може хоч щось контролювати. Поступово вона стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстерки, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи й сумніви наркотиками та алкоголем.

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