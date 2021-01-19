Стилісти розповіли, як повторити образи з серіалу 'Бріджертони'

Гучний мінісеріал "Бріджертони" став популярним не тільки завдяки своїм сюжетом, а й костюмам головних акторів. Так, у кінострічці показано різноманітні яскраві перуки, пір'я та кристали.

Над образами героїв працювали такі стилісти як Марк Пілчер і Клер Метьюз. Детальніше про вбрання у відомій картині пише видання Vogue.

За словами Пілчера, коли він дізнався, що королева Шарлотта африканського походження, то вирішив використовувати силуети того періоду, але зміг застосувати пасма, коси і стилі з афротекстурою з оглядкою на контекст.

Стиліст зазначив, що особистість персонажа може транслюватися через зачіску і макіяж. Так, він хотів відобразити діловий підхід Елоїзи, тому зробив їй маллет, який був у моді за часів Регентства.

Під час першої примірки леді Фезерінгтон Пілчер зауважив, що її вбрання були 1950-х років, тому він вирішив надихнутися фотографіями легенд Голлівуду того часу – Елізабет Тейлор і Дебори Керр. У підсумку вийшов образ 1950-х років з силуетом Регентства.

А образ Крессиди був навіяний персонажем Неллі Олесон з "Маленького будинку в прерії" – з локонами, бантами і квітами, у стрічках і перлах.

Щодо макіяжу стилістка Метьюз порадила використовувати тональну основу або зволожуючий тонуючий крем, а також хайлайтер, підкреслюючи область під вилицями і овал обличчя.

Крім того, необхідно наносити рожеві рум'яна кремової текстури на яблучка щік і закріпити макіяж пудрою найтоншого помелу.

Для очей можна використовувати сіро-коричневі або тілесні відтінки, в поєднанні з більш світлим відтінком у внутрішніх куточках очей і під бровою.

Для більш природного контуру акторам застосували коричнево-чорну або чорну підводку – рідку або гелеву, яку наносили пензлем зі скошеним краєм, щоб пом'якшити лінію.

Щоб підкреслити брови, можна використовувати рідку підводку для брів. Для губ – олівець, відповідний кольору губ, або ж бальзам.

Стиліст додала, що для королеви вона застосувала матову рідку помаду, коли треба було створити більш яскравий макіяж губ, але без окресленого контура.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео закулісся гучного мінісеріалу "Бріджертони". Так, головні актори репетирували свої танцювальні рухи для кінострічки.