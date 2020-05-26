СТБ представив мелодраму "Як довго я на тебе чекала": де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі СТБ стартував показ серіалу "Як довго я на тебе чекала" виробництва "Київтелефільм".

16-серйіная мелодрама – зворушлива історія про кохання, яке не згасає навіть через довгі роки розлуки. OBOZREVATEL розповідає докладніше про серіал і про те, де дивитися всі серії онлайн (відео дивіться в кінці новини).

Серіал "Як довго я на тебе чекала" Пресслужба СТБ

"Як довго я тебе чекала": про що серіал

Головні герої "Як довго я тебе чекала" – закохані Жанна і Роман – мріють про щасливе спільне життя, але все руйнується, коли хлопця звинувачують у вбивстві кращої подруги Жанни.

Роман не винен в злочині, його підставляє батько Жанни – підполковник міліції Валерій. На його думку, обранець дочки недостатньо хороший для неї, тому він "замовляє" смерть хлопця на зоні.

Серіал "Як довго я на тебе чекала" Пресслужба СТБ

Дізнавшись це, Жанна йде на угоду з місцевим бізнесменом, кримінальним авторитетом Славою Карповим, який намагається приховати свою імпотенцію.

Вона погоджується на фіктивний шлюб, а Рома натомість отримує захист і особливі умови утримання у в'язниці. Проходять роки. Роман і Жанна вчаться жити без кохання, але доля знову зводить їх... Тільки тепер холоднокровний, цинічний Роман вважає колишню наречену зрадницею, не підозрюючи, що всі ці роки вона його чекала.

Серіал "Як довго я на тебе чекала" Пресслужба СТБ

"Наша історія дуже непроста, емоційна і повчальна. Я вірю, що глядачі будуть перейматися за долю героїв, як за своїх близьких. На вас чекає не просто трагічна історія кохання, розділена роками, а й ціла низка екшн-сцен. Нам вдалося зібрати на майданчику дуже сильну команду, яка по-справжньому жила проектом", – розповів режисер Валерій Ібрагімов.

"Як довго я на тебе чекала": актори і ролі

У серіалі глядачі побачили відомих акторів в несподіваних амплуа. Наприклад, брутальний Сергій Векслер зіграв імпотента Славу Карпова, а Олексій Зубков вперше зіграв головного антагоніста.

Серіал "Як довго я на тебе чекала" Пресслужба СТБ

Головні ролі в серіалі отримали:

Євгенія Нохріна – Жанна

Дмитро Блажко – Роман

Олександр Мохов – Антон Якимов, батько Романа

Олексій Зубков – Валерій Соловйов, батько Жанни

Олеся Жураковська – Любов Якимова, мама Романа

Олена Хижна – Лідія

"Як довго я тебе чекала": де дивитися всі серії онлайн

Прем'єра серіалу відбулася на телеканалі СТБ у понеділок, 25 березня. Щодня о 20:15 на екрани виходить по 2 серії. Всього стрічка складається з 20 епізодів.

Також всі серії "Як довго я тебе чекала" можна дивитися і в мережі. Зокрема, вони опубліковані на офіційному сайті СТБ і відеосервісі "Телепортал".

"Як довго я тебе чекала": всі серії поспіль (короткий зміст)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на каналі СТБ стартував показ серіалу "Папаньки 2", створенням якого займалася компанія "Дизель Студіо".

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