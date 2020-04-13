Сексуальные скандалы — не редкость для Америки. Тем более, если в них замешаны скандальные личности. Месяц назад развратного продюсера Харви Вайнштейна посадили на 23 года. Оно и верно, ведь старикашка поиздевался над более чем 80 актрисами. Так, большую и чистую любовь по принуждению когда-то испытали самые желанные женщины в Голливуде — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и другие.

Последние две недели 68-летний продюсер боролся с коронавирусом, после чего благополучно ушел в мир иной вылечился. Однако не успел он переступить порог больницы на своих ходунках, как его взяли федералы и вывезли в Лос-Анджелес. Там Вайнштейну "пришили" ещё четыре обвинения. За них старому развратнику могут приплюсовать ещё как минимум 6 лет. А ведь он всего лишь хотел отыграться за то, что жена не особо горела желанием спать с ним. Теперь пусть думает над тем, что натворил.

Остается только наблюдать за тем, как один из самых влиятельных мировых продюсеров падает в самую низшую касту людей. Причем падение это довольно болезненное. Так что не повторяйте ошибок Харви, ведь все однажды вылезет боком!

Однако, несмотря на свои позорные похождения, он сделал немало хорошего для мира кино. Среди прочего, он приложил руку к фильму "Влюбленный Шекспир", который я рекомендую посмотреть. Даже спустя 22 года после его выхода он сохраняет свой шарм и изысканность.

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