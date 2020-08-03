Стартували зйомки продовження "Універу": хто з акторів повернеться в серіал

33-річна російська акторка Настасья Самбурська знову зіграє роль Христини у продовженні серілу "Універ", зйомки якого вже стартували .

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото тарілки з прізвищами учасників проєкту. Так, у серіалі також будуть присутні Арарат Кещян (грає Майкла), Станіслав Ярушин (Антон), Катерина Молоховська (Варя), Анна Хількевич (Маша) та інші (знімок дивіться нижче).

"Мовчати більше неможливо! Стартували зйомки "Універ.10 років потому". До зустрічі, улюблені!" – написала зірка.

Стартували зйомки серіалу "Універ" Instagram @samburskaya

Фанати Самбурської були приємно здивовані радісною новини і почали розпитувати артистку про дату виходу нового сезону. Проте зірка пояснила, що не поділиться іншими секретами.

"Нічого не розповім, чекайте. Обіцяю, сюжет захоплюючий!" – відповіла актриса.

Нагадаємо, що Самбурська почала зніматися в серіалі в 2009 році, а покинула проєкт в 2016 році, що неабияк здивувало шанувальників. В результаті героїня актриси Христина з'їхала з гуртожитку після розставання з коханим і перестала з'являтися в кадрі.

Самбурська в серіалі "Універ" YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса українського походження, зірка серіалу "Універ" Валентина Рубцова захопила мережу своїм зовнішнім виглядом. Так, вона позувала в купальнику стоячи на балконі, демонструючи шанувальникам струнке тіло.