Стало відомо, що Жінку-Халка в серіалі від Marvel зіграє акторка з українським корінням

Головна роль в серіалі від Marvel про Жінку-Халка, який вийде на Disney +, дісталася канадській акторці з українським корінням Тетяні Маслані.

Зірка ще не підписала контракт з кіновсесвітом, але її вже затвердили на роль. Наразі невідомо, коли розпочнуться зйомки проєкту, пише видання Deadline.

За сюжетом героїня серіалу – Дженніфер Волтерс – працює адвокатом і є двоюрідною сестрою Брюса Беннера, відомого як Халк. Екстрене переливання крові від її двоюрідного брата дає дівчині його силу. На відміну від Беннера, вона зберігає власну свідомість під час перетворень.

Відзначимо, Маслані здобула популярність завдяки серіалу "Темне дитя", також вона нещодавно з'явилася в першому сезоні серіалу "Перрі Мейсон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Роберт Дауні-молодший, якого фанати кіновсесвіту Marvel полюбили у ролі Залізної Людини, заявив про закінчення всіх проєктів зі студією.