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Стало відомо про запаморочливий успіх серіалу "Чорнобиль"

1.4тЧитати матеріал російською

"Чорнобиль" від HBO очолив рейтинг найкращих серіалів усіх часів на сайті IMDb.

Він набрав 9,7 балів із 10, обігнавши стрічки "Планета Земля 2", "Брати по зброї", "Планета Земля", "У всі тяжкі", "Гра престолів", "Прослушка" та інші.

Стало відомо про запаморочливий успіх серіалу "Чорнобиль"
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Що примітно, популярність серіалу з кожним днем збільшується. "Чорнобиль" на момент написання матеріалу мав 1 348 відгуків. Критики і глядачі залишили позитивні рецензії, зазначивши помірну вільність щодо задокументованих фактів.

Стало відомо про запаморочливий успіх серіалу "Чорнобиль"

Стало відомо про запаморочливий успіх серіалу "Чорнобиль"

Кадр із серіалу "Чорнобиль" від НВО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теги
Чорнобильсеріалрейтинг
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Белый господин
Белый господин
Если Украина восстановила Крым, то Украина взорвала Чернобыль. Двух мнений быть не может.
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