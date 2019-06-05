Стало відомо про запаморочливий успіх серіалу "Чорнобиль"

"Чорнобиль" від HBO очолив рейтинг найкращих серіалів усіх часів на сайті IMDb.

Він набрав 9,7 балів із 10, обігнавши стрічки "Планета Земля 2", "Брати по зброї", "Планета Земля", "У всі тяжкі", "Гра престолів", "Прослушка" та інші.

Що примітно, популярність серіалу з кожним днем збільшується. "Чорнобиль" на момент написання матеріалу мав 1 348 відгуків. Критики і глядачі залишили позитивні рецензії, зазначивши помірну вільність щодо задокументованих фактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили по понеділках. Всього в серіалі 5 серій.

Вихід четвертої серії спровокував низку скандалів, зокрема, в Росії сказилися через правду HBO про Голодомор.

Український драматург Павло Ар'є заявив, що творці стрічки в четвертій серії використовували монолог персонажа з його п'єси.

На це в НВО відповіли, що в очі не бачили п'єсу драматурга.

Також картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпах і брехні.