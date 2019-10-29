Стало відомо про провал скандального фільму з Асмус в Росії: відгуки глядачів

Скандальний фільм "Текст", в якому знялася дружина коміка Гаріка Харламова актриса Христина Асмус, провалився в прокаті.

Так, фільм зібрав усього 92 млн рублів, трохи перевершивши результат "Героя" (91 млн рублів), ще однієї картини з Олександром Петровим у головній ролі. Про це повідомляє "Кинопоиск".

У "Тексту" було найбільше серед новинок кількість сеансів, однак середня відвідуваність при цьому - 16 осіб на одному сеанс.

Зазначимо, що глядачі, які встигли подивитися фільм відгукуються про нього позитивно.

"Текст" - це не тільки історія про телефон і перерване життя, а й справжній зліпок нашого сьогоднішнього суспільства. Соціальна драма, в якій багато представлено, як є, без чорнухи і без прикрас. Поряд з цим, фільм, нехай і куди меншою мірою, ніж книга, задає питання і про те, як же треба жити: йти по головах, знищуючи слабших або ж, перш за все, залишатися людиною?! Ну і, безумовно, кульмінація і потужний фінал картини змушують відгукуватися про "Тексті" тільки найкращими епітетами"

"В принципі, непоганий такий фільмець вийшов. Хто давно бажав, може подивитися вдосталь на Христину Асмус, яка не соромилася. Мабуть, в книзі є ще й інші сторони нелегкого життя, які не могли влізти в двогодинний формат фільму. Загалом, тут вам не виріб від колишніх учасників КВН, а цілком майстерно зняте сучасне російське кіно з серйозним ставленням до себе. Боятися нема чого , разок можна подивитися. Просто Олександр Петров у нас не викликає проблем, багато фільмів з ним не дивилися. Тут він начебто на місці і грає непогано"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак поскаржилася на те, що її шоу втратило перегляди через те, що там були кадри з фільму "Текст", в якому знялася Христина Асмус. Повне відео скандальної порносцени з акторкою дивіться тут.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.