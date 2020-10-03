Стало відомо про прихований сенс фільму "Титанік"

Багато шанувальників культового фільму "Титанік" звикли думати, що ця стрічка про кохання, яка сильніше навіть самої смерті.

Однак у користувачів мережі з'явилася нова теорія, що ця епічна стрічка зовсім не про почуття.

Про прихований зміст фільму "Титанік" розповів блогер в одному з випусків на Youtube-каналі " Епізоди ".

Як стверджує блогер, тема фільму зовсім не любовна драма. Головний сенс стрічки в тому, що "радіти потрібно кожному дню, навіть якщо в ньому немає кохання".

Про що фільм "Титанік". Prt Sc з фільму

Автор заявив, що в "Титаніку" головний герой Джек, після знайомства з дівчиною Роуз, з якою стрімко розвинувся роман, жодного разу так і не зізнався їй у коханні. Тоді блогер задався питанням: чи було кохання між ними взагалі?

На думку блогера, Роуз просто думає, що закохана, тому що мало не в перший раз в житті стала вільною.

"Яка справжня любов за три дні? Вона відчула себе щасливою, тому що Джек навчив її жити! Не витрачати час на пошуки щастя, щоб не упустити щастя, яке життя саме може тобі підкинути", – розповідав автор у відео.

Прихований сенс фільму "Титанік". Prt Sc з фільму

Якщо подивитися на головного героя Джека, можна помітити, що його життя пливе за течією, бо йому нема чого втрачати. Цей персонаж легко ставиться до всього того, що відбувається, і він ніколи не впливає на хід подій, а все пускає на самоплив. Навіть вигравши квиток на "Титанік" в карти, Джек не махлював, і це дійсно була воля долі.

А ось Роуз, буквально протилежний персонаж Джеку. Вона представниця шанованої родини з вищого світу. Здавалося б, має все – гроші, визнання, можливість виконувати власні примхи. В її житті вже все вирішено, оскільки, виходячи з стрічки, зрозуміло, що її сім'я на межі розорення і єдиний спосіб врятуватися від цього – шлюб з розрахунку.

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