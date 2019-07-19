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Стало відомо, коли вийде 4 сезон серіалу "Дивні дива"

1.6т Читати матеріал російською

Netflix планує почати зйомки четвертого сезону популярного серіалу "Дивні дива" в жовтні 2019 року.

Про це повідомляє Production Weekly, уточнюючи, що нові епізоди фанати зможуть побачити вже в 2020 році.

Дивні дива 3

Дивні дива 3

Netflix

Офіційно Netflix ще не оголосив планів на зйомки, проте експерти стверджують, що продовження серіалу неминуче. Поки невідомо, що саме покажуть в четвертому сезоні, однак є припущення, що сюжет знову закрутиться навколо Демогоргона. Адже як мінімум одне чудовисько залишилося в Хокінсі.

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Шанувальники залишилися в захваті від третього сезону серіалу. Багато хто зізнався, що завершили перегляд фінальних епізодів у сльозах, додавши, що вони стали самими напруженими.

Стало відомо, коли вийде 4 сезон серіалу "Дивні дива"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня Netflix випустив третій сезон популярного серіалу "Дивні дива", і вже ввечері всі серії були доступні для перегляду. У стрічці знявся 33-річний киянин Алек Утгофф.

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