Стало відомо, коли вийде 4 сезон серіалу "Дивні дива"

Netflix планує почати зйомки четвертого сезону популярного серіалу "Дивні дива" в жовтні 2019 року.

Про це повідомляє Production Weekly, уточнюючи, що нові епізоди фанати зможуть побачити вже в 2020 році.

Офіційно Netflix ще не оголосив планів на зйомки, проте експерти стверджують, що продовження серіалу неминуче. Поки невідомо, що саме покажуть в четвертому сезоні, однак є припущення, що сюжет знову закрутиться навколо Демогоргона. Адже як мінімум одне чудовисько залишилося в Хокінсі.

Шанувальники залишилися в захваті від третього сезону серіалу. Багато хто зізнався, що завершили перегляд фінальних епізодів у сльозах, додавши, що вони стали самими напруженими.

