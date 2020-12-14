Стало відомо, хто зіграє головні ролі в приквелі до "Гри престолів"

Телеканал HBO розкрив імена акторів, які отримали головні ролі в серіалі "Будинок дракона". Так, вихід стрічки, яка розповість про історію Будинку Таргарієнів за 300 років до подій "Гри престолів", заплановано на 2022 рік.

До акторського складу приквелу увійшли Олівія Кук, Метт Сміт та багато інших. Про те, що відомо про стрічку і які ролі дісталися знаменитостям – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що відомо про "Будинок дракона"

Перші чутки про зйомки приквелу до "Гри престолів" поширилися ще у 2019 році. Та тільки за рік обговорень в мережі представники компанії HBO підтвердили інформацію, зазначивши, що проєкт вийде на стрімінговій платформі із назвою "Будинок дракона".

Обкладинка серіалу "Будинок драконів" hipertextual.com

Сюжет серіалу заснований на книзі Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум'я", в якій розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Всі події розгортатимуться за 300 років до "Гри престолів".

Актори серіалу "Будинок дракона"

Так, Олівія Кук у приквелі до серіалу "Гра престолів" зіграє героїню на ім'я Алісента Хайтауер. Телеканал HBO описує її як "донька Отто Хайтауера, правиця короля та найкрасивіша жінка в Семи Королівствах".

Олівія Кук medium.com

Актриса Емма Д'Арсі приміряє образ принцеси Рейнір Таргарієн. Саме вона повинна була стати першою жінкою-королевою Вестерос. Ця героїня добре відома глядачам, адже вона з Алісентою були головними особами у знаменитій війні, яку назвали "Танець дракона".

Емма Д'Арсі medium.com

Актор Педді Консідайн зіграє головну роль Візеріса Таргарієна. Водночас на роль молодшого брата короля Візеріса – принца Деймона Таргаріена – запросили знаменитого британця Метта Сміта. Він уже зумів прославитися завдяки гучним проєктам, серед яких – серіал "Корона".

Педді Консідайн та Метт Сміт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився трейлер серіалу "Клариса", який є продовженням до гучного фільму "Мовчання ягнят". Прем'єра запланована на 11 лютого 2021 року.