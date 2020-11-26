Стало відомо, хто замінить Джонні Деппа у фільмі "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Юля Ухіна Кіно 10:46, 26.11.2020

Данський актор Мадс Міккельсен зіграє в третій частині фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати" замість Джонні Деппа. Зірка "Полювання" і "Ганнібала" з'явиться в ролі лиходія Геллерта Грін-де-Вальда.

Чутки про те, що Міккельсен може замінити Деппа, з'явилися ще 11 листопада. Однак студія Warner Bros офіційно підтвердила цю інформацію тільки зараз. Зйомки з актором почнуться найближчим часом, тому що виробництво фільму вже знаходиться в розпалі, повідомляє видання Deadline.

Мадс Міккельсен замінить Джонні Деппа у фільмі "Фантастичні звірі і де їх шукати-3"
purebreak.com

Водночас позбавлений ролі Джонні Депп отримає гонорар у розмірі десяти мільйонів доларів за всього один день зйомок у "Фантастичних звірах". Нагадаємо, що акторові відмовили в ролі після скандалу з колишньою дружиною Ембер Херд. Актриса стверджувала, що Депп бив її, про це написав таблоїд The Sun. Актор подав на газету в суд, звинувативши у наклепі, але програв справу.

Джонні Депп
mashable.com

До речі, прем'єра фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати-3" була перенесена на 15 липня 2022 року через пандемію коронавірусу. Раніше реліз стрічки планували на листопад 2021-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов перший трейлер історичної драми "Мінамата", прем'єра якої відбудеться в Європі в лютому 2021 року. Головного персонажа – фотографа-документаліста Юджина Сміта – в стрічці виконав голлівудський актор Джонні Депп.

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