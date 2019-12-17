Стала відома доля українського фільму на "Оскарі"

17 грудня американська академія кінематографічних мистецтв і наук опублікувала короткий список претендентів на "Оскар" в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Українська драма "Додому" режисера Нарімана Алієва, висунута Українським Оскарівським комітетом, у шортлист не потрапила.

Gold Derby

Фільм "Додому" оповідає про подорож батька (Ахтема Сеітаблаєва) і молодшого сина до Криму після анексії півострова Росією. Робота Алієва стала одним із лауреатів конкурсу кінопроєктів патріотичної спрямованості, який провело Міністерство культури України в 2018 році. Всі діалоги стрічки ведуться кримськотатарською, українською та російською мовами.

islam.in.ua

У шортлист претендентів на Оскар вдалося пробитися "Пофарбованому пташеняті" (The Painted Bird) Вацлава Маргоуль. І хоча "Пофарбоване пташеня" висунуте на премію Чехією, це фільм спільного виробництва України, Чехії, Словаччини та Польщі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, аналітики назвали головних претендентів на перемогу премії "Оскар-2020", церемонія нагородження якої відбудеться 9 лютого.

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