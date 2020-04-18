Стала самітницею: донька Георгія Віцина живе в квартирі батька і ні з ким не спілкується

Рівне 103 роки тому, 18 квітня 1917 року народився легендарний радянський актор Георгій Віцин.

У артиста була єдина дочка, Наталя. Зараз їй 66 років. У день народження артиста OBOZREVATEL розповість, як вона виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Георгій Віцин у фільмі "Пес Барбос і незвичайний крос" кадр з фільму

Наталія Георгіївна Віцина народилася 5 жовтня 1954 року в шлюбі Віцина і Тамари Мічуріної.

Донька Віцина успадкувала від батька дар малювання: мало хто знає, що легендарний актор був ще й художником, малював карикатури на акторів, пробував себе в скульптурі, графіці, живописі.

Любов до малювання він прищепив і своїй доньці. Наталя Віцина – художник-графік, серед її робіт – плакати для фільмів "Іронія долі, або З легким паром!" і "Незакінчена п'єса для механічного піаніно".

За даними ЗМІ, зараз робота не приносить доходу Наталії Віциній. Донька актора живе разом зі своїм цивільним чоловіком на Великій Нікітській вулиці в Москві, в квартирі, яку їй багато років тому подарував батько. Дітей у неї немає.

При цьому Наталія уникає спілкування не лише з журналістами, а й з її родичами. Близькі втратили зв'язок з нею ще 18 років тому, після смерті її батька в жовтні 2001 року.

Георгій Віцин і його дочка Наталія Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія Pinterest

"Уже багато років до Наташі не додзвонитися, телефон в її квартирі мовчить. Нам з чоловіком візит до столиці не під силу, адже на руках маленька донька Машенька, двоюрідна правнучка Георгія Михайловича. Прикро, що наш зв'язок так різко обірвався..." – розповіла якось журналістам Анастасія Курносова, дружина Семена, двоюрідного онука актора, яка живе у Володимирі.

А сусіди Наталії Віциної кажуть, що вона рідко виходить з дому.

Георгій Віцин і його дочка Наталія Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія Pinterest

"Отримує пенсію, на ці гроші й живе. З нами, жителями найближчих квартир, майже не контактує, а якщо й заговорить, обов'язково просить нікому нічого про неї не розповідати – не любить уваги. Живе Наталя з цивільним чоловіком, його звуть Олексій. Він ходить за продуктами, оплачує комунальні послуги, виносить сміття. Гості в них бувають рідко", – розповів один з них виданню Starhit.

З чуток, до журналістів Наталія Віцина відчуває особливу неприязнь. Таке ставлення у неї сформувалося через образу за батька: про нього ще за життя писали гидоти, хоча талановитий актор насправді не пив, вів здоровий спосіб життя, займався дихальними практиками.

Дочка Георгія Віцина Наталя Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія Pinterest

За грошима Георгій Віцин особливо не гнався, як і його єдина дочка. У них дійсно багато спільного. Наталя Віцина, як і її батько, дуже вибіркова в спілкуванні: вона не допускає до свого кола випадкових знайомих, не відповідає на питання цікавих пліткарів і відмовляє у відповідь на численні прохання про інтерв'ю.

Також Наталія, як і Георгій Віцин, дуже любить тварин. У неї давно живе улюблений пес, з яким вона виходить на прогулянки парком.

"Чим більше пізнаю людей, тим більше люблю собак", – любив повторювати легендарний актор. Він завжди підгодовував дворових собак, а одного разу підібрав хворого пса, виходив і залишив у себе.

Георгій Віцин у фільмі "Вона Вас любить" kino-teatr.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядають дорослі діти Андрія Миронова.