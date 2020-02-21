Радянська і російська актриса театру й кіно, зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова 21 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 78 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз живе актриса, чим займається і як вона змінилася після пластичних операцій.

Віра Алентова кадр фільму "Москва сльозам не вірить"

Віра Алентова народилася 21 лютого 1942 року в місті Котлас Архангельської області Росії. Її батьки були акторами.

У 1961 році Віра Алентова вступила до Школи-студіъ МХАТ, де доля звела її з Володимиром Меньшовим. Тоді майбутнього оскароносного режисера вважали неперспективним студентом, а його дружині пророкували сумне майбутнє поруч з артистом-невдахою.

Віра Алентова кадр фільму "Москва сльозам не вірить"

Алентова починала з роботи в театрі, але після виходу фільму "Москва сльозам не вірить" (1979), знятого її чоловіком, стала зіркою радянського кінематографу.

1981 року "Москва сльозам не вірить" був удостоєний премії "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" і Державної премії СРСР.

Після цього актриса з'явилася ще в багатьох фільмах, сьогодні вона і її чоловік продовжують грати в театрі й кіно.

Віра Алентова та її чоловік Володимир Меньшов у театрі 24smi.org

Віра Алентова з чоловіком і дочкою 24smi.org

З 2009 року Віра Алентова і Володимир Меньшов спільно керують акторсько-режисерською майстернею у ВДІКу.

Єдина дочка подружжя, Юлія Меньшова, відома за роллю в серіалі "Бальзаківський вік, або всі чоловіки сво...".

У пресі часто пишуть про численні пластичні операції Віри Алентової. Першу операцію з підтяжки обличчя актриса зробила в 1998 році. А наступні втручання сильно змінили її зовнішність.

Віра Алентова до невдалої пластики instagram / novosti_zvezd1

Віра Алентова після пластики wikimedia.org

Так, після третьої пластики, зробленої 2016 року, в актриси спотворилася міміка обличчя: праве око стало здаватися більшим, а ліве залишилося в напівзакритому стані.

Алентова отримала шок від наслідків операції і навіть хотіла подати до суду на клініку. Проте скандал вдалося залагодити без суду і зайвого шуму в пресі.

Віра Алентова до і після пластики 24smi.org

Віра Алентова після невдалої пластики instagram / novosti_zvezd1

Віра Алентова після невдалої пластики instagram / novosti_zvezd1

Віра Алентова після невдалої пластики 24smi.org

Віра Алентова після невдалої пластики wikimedia.org

Незважаючи на невдалу пластику, Віра Алентова може пишатися відмінною фізичною формою: при зрості 172 см її вага – 67 кг.

Секрет підтягнутої фігури зірки полягає в регулярних дієтах, до яких вона пристрастилася ще в молодості.

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