У березні 2020 року на телеканалі СТБ був показаний серіал українського виробництва "Спіймати Кайдаша". Стрічка завоювала величезну популярність серед українців і стала своєрідною сенсацією в українському кінематографі. Всього на екрани вийшло 12 епізодів. З 4 січня 2021 року канал почав повторний показ гучної картини.

OBOZREVATEL вирішив докладно розповісти про серіал, а також про те, де дивитися всі серії "Спіймати Кайдаша" онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про що серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", проте в сюжет були внесені помітні зміни. Творець серіалу Наталія Ворожбит перенесла події в період 2000/2010-х років і додала багато нових сюжетних ліній (в оригіналі події розгорталися в 1860 році. – Ред.).

Основні сюжетні лінії серіалу побудовані навколо проблеми протистояння двох поколінь однієї родини – поколінь батьків і дітей. Сюжет сповнений різних драматичних конфронтацій між усіма членами сім'ї, з апогеєм, що приходить у 2014 році, коли сім'ю розділяє Революція Гідності.

Герої серіалу "Спіймати Кайдаша" СТБ

Один син Кайдашів – Лаврін – в тяжкий для України час підтримав проукраїнські погляди і незалежність держави, пішовши добровольцем на війну захищати Україну проти російської агресії.

Другий син – Карпо – проявив проросійську позицію і став прихильником Росії та підтримав анексію Криму і окупацію Донбасу Росією. У серіалі також присутні кілька любовних ліній.

Хто знімався в серіалі "Спіймати Кайдаша"

У серіалі "Спіймати Кайдаша" актори майстерно перевтілилися в персонажів повісті Івана Нечуя-Левицького. Щира і ненав'язлива гра з першої серії підкупила глядача.

Головні ролі виконали:

Віктор Жданов – Омелько Кайдаш, батько (автомеханік)

Ірина Мак – Маруся Кайдашиха, мати (домогосподарка)

Тарас Цимбалюк – Карпо Кайдаш, старший син (автомеханік)

Григорій Бакланов – Лаврін Кайдаш, молодший син (безробітний)

Антоніна Хижняк – Мотря Кайдашенчиха, старша невістка (бухгалтерка)

Дарина Федина – Мелашка Кайдашенчиха, молодша невістка (школярка)

Юлія Врублевська – Тетяна, сусідка Кайдашів (домогосподарка)

Що відомо про акторів

Виконавець головної ролі в серіалі Віктор Жданов завоював популярність після зйомок у таких блокбастерах, як "Кіборги" і "Захар Беркут". 52-річний актор народився в Херсонській області, де і почав будувати кар'єру артиста. Був провідним актором драматичних театрів у Херсоні, Донецьку і Києві. У 2009 році Жданову надали звання Заслуженого артиста України.

Віктор Жданов Facebook

Віктор Жданов і Тарас Цимбалюк Facebook

49-річна актриса Ірина Мак, яка виконала роль Кайдашихи, з 1994 року працює у Київському театрі драми та комедії на Лівому березі. Крім театральних робіт на її рахунку також майже два десятка ролей в кіно, серед яких – "Повернення Мухтара" і "Лікар Віра".

Ірина Мак Facebook

Ірина Мак і Тарас Цимбалюк Facebook

Старшого сина Кайдашів Карпа зіграв Тарас Цимбалюк, який дебютував на телеекранах у 2011 році в популярному серіалі "Щоденники темного", проте там хлопець грав другорядну роль. Зараз на рахунку 30-річного актора десятки ролей в українських серіалах, серед яких – "Кріпосна", "Чорний ворон", "Центральна лікарня" та інші.

Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з Цимбалюком про зйомки в серіалі "Спіймати Кайдаша" і історичній драмі "Чорний ворон". Детальніше – в ексклюзивному матеріалі

Тарас Цимбалюк Facebook

Тарас Цимбалюк Facebook

Виконавець ролі Лавріна Кайдаша – 25-річний одеський актор Григорій Бакланов, що тільки-но почав зніматися в кіно. Крім ролі в "Спіймати Кайдаша", Григорій також зіграв у фільмі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" (2019 рік). З 2016 року артист грає в Новому театрі на Печерську у Києві.

Георгій Бакланов Facebook

Георгій Бакланов Facebook

Антоніна Хижняк зіграла в серіалі Мотрю Кайдашенчиху. Народилася актриса в липні 1990 року в місті Українка Київської області. З 2012 року Хижняк працює в Київському академічному театрі ляльок. Дублює і озвучує українською та російською мовами. Офіційний український голос голівудських актрис Дейзі Рідлі та Алісії Вікандер. Крім "Спіймати Кайдаша" зіграла ролі в картинах "Слід" і "Любов із закритими очима".

Антоніна Хижняк Facebook

Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк Facebook

Молода актриса, виконавиця ролі Тетяни (сусідка сім'ї Кайдашів) Юлія Врублевська завоювала популярність після зйомок у фільмі "Припутні" в 2017 році. Дівчина народилася в Луганську, у Києві вона проживає з 2014 року.

Юлія Врублевська Facebook

Юлія Врублевська Facebook

Про виконавицю ролі Мелашки – актрисі Дарині Фединій – відомо небагато. Дівчина тільки починає акторську кар'єру. Родом Дарина зі Львова. Зараз вона навчається в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Дарина Федина Facebook

Дарина Федина Facebook

Чи буде продовження "Спіймати Кайдаша"

Багатьох фанатів серіалу цікавить, чи будуть знімати продовження стрічки. На сторінці актриси Антоніни Хижняк користувачі поцікавилися, коли почнуться зйомки другого сезону серіалу "Спіймати Кайдаша". Дівчина відповіла, що сценаристами продовження багатосерійної стрічки не планувалося.

Скріншот зі сторінки Антоніни Хижняк у Facebook

"Спіймати Кайдаша": де дивитися всі серії онлайн безкоштовно

Подивитися всі серії "Спіймати Кайдаша" можна, крім показів на телеканалі СТБ, на декількох онлайн-майданчиках. Так, всі 12 серій опубліковані на офіційному сайті каналу.

Крім цього, дивитися онлайн "Спіймати Кайдаша" можна і на сервісі "Телепортал".

Перша серія опублікована на відеохостингу YouTube на офіційному каналі СТБ (серію ви можете переглянути нижче).

Далі пропонуємо короткі відео про кожну серію "Спіймати Кайдаша":

Серія 2

Серія 3

Серія 4

Серія 5

Серія 6

Серія 7

Серія 8

Серія 9

Серія 10

Серія 11

Серія 12

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк став учасником популярного телепроеєкту "Танці з зірками" і вже після перших випусків отримав статус секс-символу шоу. Про його участь у танцювальному шоу – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.