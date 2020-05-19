"Спіймати Кайдаша": де розташовані українські села з серіалу

У березні цього року українських глядачів підкорив колоритний серіал "Спіймати Кайдаша", знятий за сюжетом знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького.

Зйомки серіалу проходили в українських селах, більшість із яких у Київській області. Де саме розташовані головні місця зйомок "Спіймати Кайдаша" – у матеріалі OBOZREVATEL.

Серіал "Спіймати Кайдаша" stb.ua

Село Дерев'яна

Де: Обухівський район, 35 км від Києва

Тут знімали головні сцени "Спіймати Кайдаша". Так, наприклад, село можна побачити на перших кадрах серіалу, коли Омелько Кайдаш забирає сина після служби в армії. Тоді хлопець просить висадити його біля озера. Ця локація розташована на околиці села Дерев'яна.

Будинок сусідки Таньки також можна знайти в селі. А ось оселю самих Кайдашів знайти не вдасться, адже двір, сарай і гараж-майстерня – усього лише декорації.

Де знімали "Спіймати Кайдаша" stb.ua

Де знімали "Спіймати Кайдаша" stb.ua

Село Халеп'я

Де: Обухівський район, Київська область

У 1 і 9 серіях герої відвідали місцевий клуб, що в селі Халеп'я. Також саме сюди Лаврентій приніс книгу до бібліотеки.

Де знімали "Спіймати Кайдаша" stb.ua

Село Яцьки

Де: Васильківський район, Київська область

У 2 серії "Спіймати Кайдаша" Танька й баба Параска пасуть корів біля мальовничого озера. Там же Карпо й Мотря влаштовують таємну зустріч. Ці сцени було знято в селі Яцьки.

Де знімали "Спіймати Кайдаша" stb.ua

Село Липовий Скиток

Де: Васильківський район, Київська область

Неодноразово в серіалі глядачі могли побачити блакитну дерев'яну церкву: в ній хрестила другу дитину Таня, там Мотря зрозуміла, що не може жити без Карпа, і там Омелько Кайдаш відмолював свої гріхи й спілкувався з бабою Параскою. Розташований цей стародавній храм у селі Липовий Скиток.

Де знімали "Спіймати Кайдаша" wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сценаристка українського серіалу "Спіймати Кайдаша" Наталія Ворожбит розповіла, чому актори в стрічці розмовляють суржиком.

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