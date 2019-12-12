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12 грудня • оновлено в 21:50
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"Слуга народу" за день переміг весь ТНТ: оприлюднено рекордні показники

3.5т
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Перші серії українського серіалу "Слуга Народу", знятого з ефіру після показу на ТНТ 11 грудня, подивилися більше глядачів, ніж у середньому дивляться канал.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на попередні дані аналізу Mediascope у Москві, які видання отримало у своє розпорядження.

Зокрема, частка переглядів українського серіалу склала 4,6% у здвоєної серії та 5% у другої. До "Слуги народу" на ТНТ пройшли чотири серії "Інтернів" – 4,6%, а після – "СашаТаня" – 4,1%.

"Слуга Народу" побив рекорди на ТНТ

"Слуга Народу" побив рекорди на ТНТ

Кадр з відео

Частка "Слуги народу" виявилася вищою за середню на ТНТ у Москві. Цього тижня телеканал ввечері у середньому подивилися 3,4% всіх глядачів російської столиці від 4 років і старше. Цільова аудиторія – росіяни від 14 до 44 років. Навіть у цій категорії результат "Слуги народу" в Москві виявився вищим за середній – 11% проти 9%.

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Частка найпопулярнішого проекту ТНТ цього сезону "Полярний" наступного дня після прем'єри становила 7,4%. Загалом серіал був популярнішим у аудиторії від 14 до 44 років.

"Слуга народу"

"Слуга народу"

Кадр з відео

За словами джерел, показ "Слуги народу" тільки на платній підписці, а також цензура, є дивною практикою для ТНТ, оскільки на телеканалі немає інформаційно-політичного мовлення.

Він також уточнив, що весь сезон буде доступний у онлайн-кінотеатрі PREMIER тільки з 12 грудня. Проте ввечері, напередодні, жодних згадок на платформі не було.

За даними видання, канал швидко поміняв програму, зокрема, призначивши на 22:00 у мобільній та десктопній версіях сайту "ТНТ" різні заміни. В одній були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій – "Інтерни" і "СашаТаня".

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Партія Слуга народу серіал скандали цензура
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семенов Александр
семенов Александр
Не пойму ,цэ зрада или Пэрэмога? Что делать свидомым с кастрюлями на голове, гымн спиваты или дристать в шаровары ! Вот в чем вопрос! Во обще что бы не ошибиться советуб спиваты гымн и дристать в шаровары одновременно!!! Это будет достойна видповидь Путену и его ТНТ!!!
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