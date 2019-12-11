"Міг обігнати на виборах Путіна?" Мережа висміяла заборону "Слуги народу" із Зеленським на росТБ

Мережу потішило рішення російського телеканалу ТНТ зняти з ефіру серіал "Слуга народу" з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Так, канал, анонсуючи вихід серіалу, не уточнював, що він буде "одноразовим". Однак, після першого ж дня трансляції керівництво ТНТ повідомило, що більше "Слугу" показувати не будуть.

У мережі на це відреагували новою порцією жартів. Блогер Антон Ходза на своїй сторінці у Facebook написав: "Зняли з ефіру "Слугу народу", тому що в передвиборних опитуваннях Зеленський почав обганяти Путіна".

Серіал "Слуга народу" Постер

"Росії вистачило одного дня. Сподіваюся, що це стане ще одним доказом для багатьох наших "миротворців", що Росія – це деспотіяй у нас із нею нічого спільного", – відреагував у Telegram на новину блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Вирізати можуть що завгодно, але Путін х**лом від цього бути не перестане", – висловилася про зацензурені росіянами сцени серіалу журналістка Соня Кошкіна.

"Злякалися?" "Ой шкода... у Галустяна напевно вже з'явилася надія", "Той серіал – страшна зброя", "Зеленський наступав Путіну на п'яти щe в Парижі, коли зазіхнув на його крісло", – пишуть користувачі в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до переліку найбільш популярних у російських онлайн-кінотеатрах.

10 грудня ТНТ анонсував перший запуск серіалу на російському телебаченні.

11 грудня в деяких містах РФ, в тому числі й у Москві, вийшов невідредагований перший епізод, у якому був жарт – "Путін Хубло". Це викликало ажіотаж у мережі.

Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

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