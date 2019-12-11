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12 грудня • оновлено в 00:34
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"Міг обігнати на виборах Путіна?" Мережа висміяла заборону "Слуги народу" із Зеленським на росТБ

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Мережу потішило рішення російського телеканалу ТНТ зняти з ефіру серіал "Слуга народу" з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Так, канал, анонсуючи вихід серіалу, не уточнював, що він буде "одноразовим". Однак, після першого ж дня трансляції керівництво ТНТ повідомило, що більше "Слугу" показувати не будуть.

У мережі на це відреагували новою порцією жартів. Блогер Антон Ходза на своїй сторінці у Facebook написав: "Зняли з ефіру "Слугу народу", тому що в передвиборних опитуваннях Зеленський почав обганяти Путіна".

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Серіал "Слуга народу"

Серіал "Слуга народу"

Постер

"Росії вистачило одного дня. Сподіваюся, що це стане ще одним доказом для багатьох наших "миротворців", що Росія – це деспотіяй у нас із нею нічого спільного", – відреагував у Telegram на новину блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Вирізати можуть що завгодно, але Путін х**лом від цього бути не перестане", – висловилася про зацензурені росіянами сцени серіалу журналістка Соня Кошкіна.

"Злякалися?" "Ой шкода... у Галустяна напевно вже з'явилася надія", "Той серіал – страшна зброя", "Зеленський наступав Путіну на п'яти щe в Парижі, коли зазіхнув на його крісло", – пишуть користувачі в коментарях.

"Міг обігнати на виборах Путіна?" Мережа висміяла заборону "Слуги народу" із Зеленським на росТБ

Скріншот

"Міг обігнати на виборах Путіна?" Мережа висміяла заборону "Слуги народу" із Зеленським на росТБ

Скріншот

"Міг обігнати на виборах Путіна?" Мережа висміяла заборону "Слуги народу" із Зеленським на росТБ

Скріншот

"Міг обігнати на виборах Путіна?" Мережа висміяла заборону "Слуги народу" із Зеленським на росТБ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Володимир Зеленський Соня Кошкіна, LB Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
російські телеканали Новини Росії Серіал Слуга Народу соцмережі
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