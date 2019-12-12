"У когось ядерна зброя, у когось серіал": Зеленський засмутився через скасування "Слуги народу" в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його здивувало і засмутило те, що російський телеканал ТНТ вирішив зняти з ефіру серіал "Слуга народу".

"Мені шкода, тому що це одна зі стратегій. Ви знаєте, у когось є ядерна зброя, а у когось є "Слуга народу", – сказав президент в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в четвер, 12 листопада.

Глава держави пояснив, що всі права на серіал із 2012 року купувала одна шведська компанія. У 2016 році в "Квартал 95" зателефонували представники російського телеканалу "Дождь" із запитанням, чи можуть вони запустити серіал на російському телебаченні.

"Я їм сказав: так, я зараз можу зателефонувати шведській компанії. Так, ми безкоштовно, нам нічого не потрібно", – розповів Зеленський.

"А, знаємо ми це ваше безкоштовно, Володимире. Потім 75% росіян проголосують за вас", – пожартувала ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук.

"Ну й нормально", – відповів їй український лідер під сміх залу. Він уточнив, що того разу представники російського каналу зупинили діалог.

"Тому я дійсно був дуже здивований, що телеканал ТНТ взяв права у шведської компанії. Я думаю, як пропустили "Слугу народу"? Відповідь ми побачили, як: пропустили, дві серії показали і зняли з ефіру", – розповів Зеленський.

Серіал "Слуга народу" Постер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до переліку найбільш популярних у російських онлайн-кінотеатрах.

10 грудня ТНТ анонсував перший запуск серіалу на російському телебаченні.

11 грудня в деяких містах РФ, зокрема й у Москві, вийшов невідредагований перший епізод, у якому був жарт – "Путін Хубло". Це викликало ажіотаж у мережі.

Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

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