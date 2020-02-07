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8 лютого • оновлено в 07:55
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"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

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21 травня 2020 року відбудеться світова прем'єра дев'ятої частини гоночної франшизи "Форсаж". Після того, як в мережі з'явився перший трейлер, під відео з'явилися сотні уїдливих коментарів незадоволених фанатів, які вважають, що картина продовжує скочуватися.

OBOZREVATEL розповість, чим саме незадоволені глядачі і що вони пишуть.

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Чим незадоволені прихильники "Форсажу"

Левова частка відгуків на трейлер - це закономірне невдоволення глядачів, думку яких коротко можна висловити так: "скільки можна різати собаці хвіст по частинах, відрубайте, і справа з кінцем". І дійсно, скільки ще шановні "ділки" від кінобізнесу зможуть "доїти" ідею про доблесних гонщиків?

"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

Може наважимося сказати: "Прощавай "Форсаж", і придумаємо щось нове? Втім, щоб не бути голослівними, демонструємо думку народу. Для цього ми відібрали десятку найбільш заплюсованних коментарів під цим відео.

"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

Друга половина обурених фанів - це тверезомислячі люди, ті, хто звик, що в цьому світі діють закони Ньютона і не вірять в літаючі автомобілі.

На що сценаристи нескінченної епопеї, напевно б, відповіли гучним реготом: "Це ж Форсаж, хлопці!". Проте народ обурюється:

"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі
"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

Як воскрес Хан?

Мабуть, сценаристам "Форсаж 9" здалося мало скасованих ними законів фізики, і вони заодно скасували закони біології. Один з центральних персонажів попередніх частин, друг Домініка Торето Хан воскрес. Як і, головне, навіщо? Хоча навіщо, зрозуміло, сюжету катастрофічно бракувало оригінальності і щоб якось витягнути свідомо провальний сценарій, автори вирішили зіграти на сентиментальності глядачів.

"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

Як говорив один популярний персонаж: "Астанавітесь!" І правда, скільки можна чудити? А тут ще й Сон Кан, який зіграв в 9 частини "воскреслого з мертвих" в телеінтерв'ю розговорився про свої відчуття, мовляв, що своє повернення у франшизу він сприймає як "возз'єднання з сім'єю".

Громадськість просто завила від "захоплення". Ось виявляється в чому справа, там "сім'я возз'єднується", а ми в кіно зібралися.

Що ж залишається тільки дочекатися 21 травня, можливо, ми помиляємося - це шедевр, але щось підказує, що регіт після прем'єри буде стояти гомеричний.

"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

І напевно, тільки така реакція протверезить творців нескінченної гоночної саги, що починалася так добре, але з'їхала в звичайний, тупий бойовик з літаючими автомобілями, воскреслими мерцями і сюжетом, висмоктаним з пальця. Протверезить, зупинить і врятує світ від пришестя ювілейного "Форсажу 10."

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Автор
Юрко Медяник
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