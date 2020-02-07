"Скоро підуть воювати проти "Месників?" Чому "Форсаж 9" викликав потік сміху в мережі

21 травня 2020 року відбудеться світова прем'єра дев'ятої частини гоночної франшизи "Форсаж". Після того, як в мережі з'явився перший трейлер, під відео з'явилися сотні уїдливих коментарів незадоволених фанатів, які вважають, що картина продовжує скочуватися.

OBOZREVATEL розповість, чим саме незадоволені глядачі і що вони пишуть.

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Чим незадоволені прихильники "Форсажу"

Левова частка відгуків на трейлер - це закономірне невдоволення глядачів, думку яких коротко можна висловити так: "скільки можна різати собаці хвіст по частинах, відрубайте, і справа з кінцем". І дійсно, скільки ще шановні "ділки" від кінобізнесу зможуть "доїти" ідею про доблесних гонщиків?

Може наважимося сказати: "Прощавай "Форсаж", і придумаємо щось нове? Втім, щоб не бути голослівними, демонструємо думку народу. Для цього ми відібрали десятку найбільш заплюсованних коментарів під цим відео.

Друга половина обурених фанів - це тверезомислячі люди, ті, хто звик, що в цьому світі діють закони Ньютона і не вірять в літаючі автомобілі.

На що сценаристи нескінченної епопеї, напевно б, відповіли гучним реготом: "Це ж Форсаж, хлопці!". Проте народ обурюється:

Як воскрес Хан?

Мабуть, сценаристам "Форсаж 9" здалося мало скасованих ними законів фізики, і вони заодно скасували закони біології. Один з центральних персонажів попередніх частин, друг Домініка Торето Хан воскрес. Як і, головне, навіщо? Хоча навіщо, зрозуміло, сюжету катастрофічно бракувало оригінальності і щоб якось витягнути свідомо провальний сценарій, автори вирішили зіграти на сентиментальності глядачів.

Як говорив один популярний персонаж: "Астанавітесь!" І правда, скільки можна чудити? А тут ще й Сон Кан, який зіграв в 9 частини "воскреслого з мертвих" в телеінтерв'ю розговорився про свої відчуття, мовляв, що своє повернення у франшизу він сприймає як "возз'єднання з сім'єю".

Громадськість просто завила від "захоплення". Ось виявляється в чому справа, там "сім'я возз'єднується", а ми в кіно зібралися.

Що ж залишається тільки дочекатися 21 травня, можливо, ми помиляємося - це шедевр, але щось підказує, що регіт після прем'єри буде стояти гомеричний.

І напевно, тільки така реакція протверезить творців нескінченної гоночної саги, що починалася так добре, але з'їхала в звичайний, тупий бойовик з літаючими автомобілями, воскреслими мерцями і сюжетом, висмоктаним з пальця. Протверезить, зупинить і врятує світ від пришестя ювілейного "Форсажу 10."

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