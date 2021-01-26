'Скажене весілля 3': стала відома дата прем'єри фільму

З 25 лютого цього року на екрани кінотеатру виходить третя частина популярного фільму "Скажене весілля". Головні ролі молодят у стрічці виконають актори Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв.

Крім того, 1 лютого творці презентують офіційний трейлер. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Минуло чотири роки після останнього весілля, і ось одружитися зібрався наймолодший з родини Середюків – Захар.

Традиційно для дітей Василя, для створення сім'ї він обрав екзотичну пару – дочку циганського барона, красуню Раду. І хоча батько поклявся цього разу не псувати весілля, та й невістка йому подобається, але спокійне свято – не в традиціях Середюка.

Варто зазначити, що в продовженні комедії з'являться і вже знайомі зірки проєкту – Юрій Горбунов, Потап, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Супрун (Петро Бампер), MONATIK і Олег Винник.

Добре знайомих персонажів франшизи знову зіграють Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

Також у фільмі зіграє популярний виконавець ромського походження Петро Чорний, який ще й став консультантом проєкту, щоб зберегти автентичність усіх циганських традицій та обрядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Олег Винник поділився із шанувальниками фотографіями зі зйомок третьої частини комедії "Скажене весілля", які тривали два місяці.