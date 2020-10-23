Скарлетт Йоханссон зіграє наречену Франкенштейна в римейку культового фільму

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон зіграє в науково-фантастичному трилері Bride – сучасному варіанті "Нареченої Франкенштейна". Артистка також виступить продюсером.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. За словами інсайдерів, в кінокартині розповідає про незвичайну жінку, створеної для того, щоб бути ідеальною дружиною. Її створення – це нав'язлива ідея успішного підприємця. У якийсь момент героїня Йоханссон відкидає свого творця і біжить у великий світ, але виявляє, що світ бачить в ній чудовисько.

Режисером фільму став Себастьян Леліо, який у 2018 році отримав "Оскар" за картину "Фантастична жінка". Також його добре знають за картиною "Глорія Белл", головну роль в якій зіграла Джуліанна Мур. До речі, проєкт вийде на сервісі Apple TV +, дати початку зйомоки та релізу поки невідомі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Джаред Лето з'явиться в режисерській версії "Ліги Справедливості" від Зака Снайдера в ролі Джокера. Стрічка вийде на платформі HBO Max у 2021 році.