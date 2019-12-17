"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

Американський мультеріал "Сімпсони" вийшов на екрани 30 років тому. 17 грудня 1989 року на телеканалі Fox вийшла перша серія "Сімпсонів".

З тих пір творці мультфільму встигли випустити 30 сезонів із 649 епізодів.

Відомо, що "Сімпсони" завжди славилися своїми пророцтвами, такими, як, наприклад, президентство Дональда Трампа або поява "розумного" годинника Apple. Сьогодні, до 30-річчя мультсеріалу, OBOZREVATEL пропонує згадати найголовніші пророцтва "Сімпсонів", що здійснились, і про ті, які (можливо, поки що) не здійснилися (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Топ-5 пророцтв "Сімпсонів", що здійснились

1. Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп ще багато років тому був постійним об'єктом насмішок – через характерну зовнішність і кумедну самозакоханість. Так, більше десяти років тому в одній із серій "Сімпсонів" Барт відправився у майбутнє, а Ліза стала президентом США – після Дональда Трампа. Причому вона говорила, що Трамп збанкрутив країну.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Через 16 років пророцтво частково збулося: Трамп змінив Барака Обаму в Білому домі на подив усього світу.

24tv.ua

2. Економічна криза в Греції

Сім років тому вийшла серія, де Гомер Сімпсон з'являється у випуску новин. Знизу на екрані рухомий рядок повідомляє, що Європа виставила Грецію на eBay.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

З того моменту не минуло й трьох років, як Грецію спіткала важка економічна криза, яку Євросоюз відмовився погасити, а греки за це всіх ненавиділи.

3. Візит Трампа до Саудівської Аравії

Часом пророцтва "Сімпсонів" виходять лякаюче точними. Так, одного разу серіал не тільки зробив Дональда Трампа президентом, а й передбачив його спробу укласти союз з королем Саудівської Аравії і президентом Єгипту.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Як бачимо, через 14 років пророцтво збулося.

4. Присудження Нобелівської премії з економіки Бенгту Хольмстрему

У 2010 році в одній з серій "Сімпсонів" Бенгт Хольмстрем став одним з фаворитів на здобуття Нобелівської премії.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

І в 2016 році він таки став її лауератом.

5. Годинник Apple

Судячи з усього, футуристичні ідеї "Сімпсонів" спровокували революцію в області технологій: в 1995 році в серії "Сімпсонів" показали перший смарт-годинник.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Через 15 років у продажу з'явився "розумний" годинник Apple Watch.

iPhones.ru

Топ-5 пророцтв "Сімпсонів", що можуть здійснитися

1. Президентом США стане жінка

Як ми вже говорили, в серії "Барт у майбутньому" 2000 року Ліза Сімпсон, змінюючи Дональда Трампа, стає першою жінкою-президентом США.

А в повнометражному фільмі "Сімпсони в кіно" після Трампа президентом стає актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

2. Екологічні катастрофи та війни

"Сімпсони" неодноразово передбачали екологічні катастрофи. Так, одна із серій пророкує всесвітнє лихо, коли дерева зникнуть, а замість них з'являться голографічні проекції "У пам'ять про справжнє дерево".

Також "Сімпсони" зробили прогноз щодо Третьої світової війни. У 1995 році в серії, яка називається "Весілля Лізи", є такий діалог між американцем і англійцем: – Англієць, так? Ми врятували вас у Другій світовій. – Так, а ми врятували вас у Третій.

3. Повстання роботів

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Ще одне пророцтво "Сімпсонів" попереджає про "повстання роботів" із штучним інтелектом. В одній із серій всіх працівників Спрінгфілдської АЕС вирішують замінити роботами, які в результаті технічного збою намагаються знищити Гомера.

4. Колонізація Марса

В одній із серій "Сімпсонів" 2016 року говориться про компанію Exploration Incorporated, яка розробляє плани з будівництва колонії на Марсі до 2026 року. Як відомо, у вересні 2018 року компанія Ілона Маска SpaceX заявила, що готує місію на Марс до 2022 року.

5. Крах економіки Росії

У 1999 році в серії "Сімпсонів" в Росії різко зростає курс валюти – до тисячі рублів за долар.

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Тоді це виглядало кумедним жартом, але зараз, враховуючи введення після 2014 року економічних санкцій проти Росії, стабільність рубля викликає великі побоювання.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії недавно показали свою похмуру версію "Сімпсонів". Замість веселої і яскравої заставки автор показав суворі реалії РФ, співставивши таким чином життя типової сім'ї в провінційному містечку США і похмуру обстановку в російській глибинці.

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