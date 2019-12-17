Головна Новини
17 грудня • оновлено в 14:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

996
Читати матеріал російською

Американський мультеріал "Сімпсони" вийшов на екрани 30 років тому. 17 грудня 1989 року на телеканалі Fox вийшла перша серія "Сімпсонів".

З тих пір творці мультфільму встигли випустити 30 сезонів із 649 епізодів.

Відомо, що "Сімпсони" завжди славилися своїми пророцтвами, такими, як, наприклад, президентство Дональда Трампа або поява "розумного" годинника Apple. Сьогодні, до 30-річчя мультсеріалу, OBOZREVATEL пропонує згадати найголовніші пророцтва "Сімпсонів", що здійснились, і про ті, які (можливо, поки що) не здійснилися (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Топ-5 пророцтв "Сімпсонів", що здійснились

1. Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп ще багато років тому був постійним об'єктом насмішок – через характерну зовнішність і кумедну самозакоханість. Так, більше десяти років тому в одній із серій "Сімпсонів" Барт відправився у майбутнє, а Ліза стала президентом США – після Дональда Трампа. Причому вона говорила, що Трамп збанкрутив країну.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Через 16 років пророцтво частково збулося: Трамп змінив Барака Обаму в Білому домі на подив усього світу.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

24tv.ua

Новини
Грав на роялі без штанів: "Квартал 95" потролив Трампа

2. Економічна криза в Греції

Сім років тому вийшла серія, де Гомер Сімпсон з'являється у випуску новин. Знизу на екрані рухомий рядок повідомляє, що Європа виставила Грецію на eBay.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

З того моменту не минуло й трьох років, як Грецію спіткала важка економічна криза, яку Євросоюз відмовився погасити, а греки за це всіх ненавиділи.

3. Візит Трампа до Саудівської Аравії

Часом пророцтва "Сімпсонів" виходять лякаюче точними. Так, одного разу серіал не тільки зробив Дональда Трампа президентом, а й передбачив його спробу укласти союз з королем Саудівської Аравії і президентом Єгипту.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Як бачимо, через 14 років пророцтво збулося.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

4. Присудження Нобелівської премії з економіки Бенгту Хольмстрему

У 2010 році в одній з серій "Сімпсонів" Бенгт Хольмстрем став одним з фаворитів на здобуття Нобелівської премії.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

І в 2016 році він таки став її лауератом.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

5. Годинник Apple

Судячи з усього, футуристичні ідеї "Сімпсонів" спровокували революцію в області технологій: в 1995 році в серії "Сімпсонів" показали перший смарт-годинник.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Через 15 років у продажу з'явився "розумний" годинник Apple Watch.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

iPhones.ru

Новини
"Сімпсонів можуть закрити": спливли суперечливі дані

Топ-5 пророцтв "Сімпсонів", що можуть здійснитися

1. Президентом США стане жінка

Як ми вже говорили, в серії "Барт у майбутньому" 2000 року Ліза Сімпсон, змінюючи Дональда Трампа, стає першою жінкою-президентом США.

А в повнометражному фільмі "Сімпсони в кіно" після Трампа президентом стає актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Новини
"Сімпсони" перевели на закарпатський діалект: кумедне відео

2. Екологічні катастрофи та війни

"Сімпсони" неодноразово передбачали екологічні катастрофи. Так, одна із серій пророкує всесвітнє лихо, коли дерева зникнуть, а замість них з'являться голографічні проекції "У пам'ять про справжнє дерево".

Також "Сімпсони" зробили прогноз щодо Третьої світової війни. У 1995 році в серії, яка називається "Весілля Лізи", є такий діалог між американцем і англійцем: – Англієць, так? Ми врятували вас у Другій світовій. – Так, а ми врятували вас у Третій.

3. Повстання роботів

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Ще одне пророцтво "Сімпсонів" попереджає про "повстання роботів" із штучним інтелектом. В одній із серій всіх працівників Спрінгфілдської АЕС вирішують замінити роботами, які в результаті технічного збою намагаються знищити Гомера.

Новини
Банани для партнера Путіна: як глава "Укроборонпрому" Зеленського заробляє на Україні

4. Колонізація Марса

В одній із серій "Сімпсонів" 2016 року говориться про компанію Exploration Incorporated, яка розробляє плани з будівництва колонії на Марсі до 2026 року. Як відомо, у вересні 2018 року компанія Ілона Маска SpaceX заявила, що готує місію на Марс до 2022 року.

5. Крах економіки Росії

У 1999 році в серії "Сімпсонів" в Росії різко зростає курс валюти – до тисячі рублів за долар.

"Сімпсонам" — 30 років: топ-10 пророцтв мультсеріалу, які здійснилися і не здійснилися

кадр мультсеріалу "Сімпсони"

Тоді це виглядало кумедним жартом, але зараз, враховуючи введення після 2014 року економічних санкцій проти Росії, стабільність рубля викликає великі побоювання.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії недавно показали свою похмуру версію "Сімпсонів". Замість веселої і яскравої заставки автор показав суворі реалії РФ, співставивши таким чином життя типової сім'ї в провінційному містечку США і похмуру обстановку в російській глибинці.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Аліна Мельник
Особи
Дональд Трамп Арнольд Шварцнегер
Місце
США
Теги
кіно Сімпсони мультфільми передбачення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги