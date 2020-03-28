Сімейка Букіних: як змінилися зірки серіалу "Щасливі разом"

Перша серія серіалу "Щасливі разом" про сім'ю Букіних вийшла в березні 2006 року.

Ситком отримав величезний успіх у глядачів, а актори, які зіграли в ньому головні ролі, прославилися на всю країну. З тих пір пройшло 14 років і сьогодні зірки "Щасливі разом" виглядають зовсім інакше. Як вони змінилися, з'ясовував OBOZREVATEL.

"Щасливі разом": сім'я Букіних SM News

Віктор Логінов – Гена Букін

Роль у серіалі "Щасливі разом" – не єдина робота Віктора Логінова в кіно. На його рахунку – картини "Золота теща" (2006), "Останній секрет майстра" (2009), "Дівчата не здаються" (2018) та багато інших. Логінов також виступив ведучим різних шоу: "Інтуїція", "Їж і худни" і т.і. Зараз імідж Логінова кардинально відрізняється від персонажа Гени Букіна: артист носить бороду і стильні окуляри. У 2016 році актор розлучився зі своєю третьою дружиною.

Наталя Бочкарьова – Даша Букіна

Після ролі Даші Букіної Наталя Бочкарьова практично залишила телевізійну кар'єру. Зараз їй 39, вона заснувала школу для талановитих дітей і веде курс акторської майстерності. Крім того, Бочкарьова записує кумедні ролики в TikTok і навіть назвала себе королевою цього додатка.

Дар'я Сагалова – Свєта Букіна

Як і Віктор Логінов, Дар'я Сагалова продовжила кар'єру на телебаченні в якості ведучої. Але й кіно 34-річна актриса не залишила. Так, вона зіграла бортпровідницю в серіалі "Ульотний екіпаж", який вийшов на телеканалі "Супер". Сагалова одружена з підприємцем Костянтином Масленніковим, у подружжя троє дітей.

Олександр Якін – Рома Букін

Після серіалу "Щасливі разом" Олександр Якін перейшов з каналу ТНТ на СТС у серіал "Вісімдесяті", де виконав головну роль. Після цього Якіну запропонували роботу в серіалі "Коротше" на телеканалі "Супер", перший сезон якого вийшов в 2019 році. Зараз артист більш зосереджений на грі в театрі. Він одружений на своїй однокурсниці Анні Зайцевій.

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