Сімейка Букіних: як змінилися зірки серіалу "Щасливі разом"

Перша серія серіалу "Щасливі разом" про сім'ю Букіних вийшла в березні 2006 року.
Ситком отримав величезний успіх у глядачів, а актори, які зіграли в ньому головні ролі, прославилися на всю країну. З тих пір пройшло 14 років і сьогодні зірки "Щасливі разом" виглядають зовсім інакше. Як вони змінилися, з'ясовував OBOZREVATEL.
"Щасливі разом": сім'я Букіних
SM News
Віктор Логінов – Гена Букін
Роль у серіалі "Щасливі разом" – не єдина робота Віктора Логінова в кіно. На його рахунку – картини "Золота теща" (2006), "Останній секрет майстра" (2009), "Дівчата не здаються" (2018) та багато інших. Логінов також виступив ведучим різних шоу: "Інтуїція", "Їж і худни" і т.і. Зараз імідж Логінова кардинально відрізняється від персонажа Гени Букіна: артист носить бороду і стильні окуляри. У 2016 році актор розлучився зі своєю третьою дружиною.
Друзі! Радий кожному вашого запитання! Деякі з них, наприклад щодо продовження # Щасливі разом, я відправляю на # тнт, на деякі просто # нетответа, а якщо він є-с радість відповідаю)))) Так от, що стосується моєї зовнішності. Моя # борода і мені порядком набридла, але ... # я її # люблю. І схоже це # взаємно. І розлучимося ми з нею тільки з обопільної згоди)))) # всемхорошегодня # тримайтеся # скоролето 🧔 # бородань
Наталя Бочкарьова – Даша Букіна
Після ролі Даші Букіної Наталя Бочкарьова практично залишила телевізійну кар'єру. Зараз їй 39, вона заснувала школу для талановитих дітей і веде курс акторської майстерності. Крім того, Бочкарьова записує кумедні ролики в TikTok і навіть назвала себе королевою цього додатка.
Сьогодні хочу передати привіт хейтерам👋🏻 Абсолютно нехитрий аналіз щоденних ситуації настроїв, суджень, думок в мережі наштовхнув мене на певні думки. І стало ... ... смішно, сумно, обідно🤷🏽♀️ ⠀ Прикро за деяких людей, що дозволяють іншим віщати на тебе ярлики. За "диванних" коментаторів, на яких ніхто не звертає увагу, хоч вони, начебто, і живі люди, зі своїми поверхневими поняттями і думками, судженнями і ставленням до життя. Їх, правда, крім аватарки, нічим не ідентифікуєш, ось у чому ще проблема. ⠀ Люди коментують чуже життя, часто, залишаючись непоміченими. Як правило, з закритих акаунтів або ж новостворених. Хтось відкрито афішує свою незгоду, протест, в більшості своїй, заснований на невігластві, незадоволеності власним життям, злобі і перекладанні відповідальності за свої невдачі на оточуючих: "Я! Ось він я, це ж я, подивіться, зауважте, я тут! "🙋🏻♂️🙋🏻♀️ Мабуть, більше виділитися і заявити про себе в суспільстві йому нічим, або нічого нового поки не прідумал🤷🏽♀️ ⠀ Гарне адже не приваблює, це не модно, це нудно, про це не скажуть уже і підхоплювати. Схоже на нудотну заказуху, від якої всіх тошніт🥴 А від бруду не нудить ?! ⠀ Ну що ви, що ви! Про що я? 😅 Адже це рейтінгі📈, це "піпл хаває", це хайп, це круто, смішно, захоплює і захоплює ... ⠀ ПРОДОВЖЕННЯ В КАРУСЕЛІ! ️ # натальябочкарева # Бочкарьова
Дар'я Сагалова – Свєта Букіна
Як і Віктор Логінов, Дар'я Сагалова продовжила кар'єру на телебаченні в якості ведучої. Але й кіно 34-річна актриса не залишила. Так, вона зіграла бортпровідницю в серіалі "Ульотний екіпаж", який вийшов на телеканалі "Супер". Сагалова одружена з підприємцем Костянтином Масленніковим, у подружжя троє дітей.
Олександр Якін – Рома Букін
Після серіалу "Щасливі разом" Олександр Якін перейшов з каналу ТНТ на СТС у серіал "Вісімдесяті", де виконав головну роль. Після цього Якіну запропонували роботу в серіалі "Коротше" на телеканалі "Супер", перший сезон якого вийшов в 2019 році. Зараз артист більш зосереджений на грі в театрі. Він одружений на своїй однокурсниці Анні Зайцевій.
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