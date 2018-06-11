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"Штандартенфюрер": нове фото воїна-актора Пашинін потішило мережу

1.8тЧитати новину російською

У мережі з'явилося фото російського актора Анатолій Пашинін, який воює за Україну на Донбасі, в формі офіцера нацистської армії.

Знімок був опублікований на сторінці Пашинін в Facebook. Його зробили під час зйомок картини про українських воїнів-добровольців "Посттравматична рапсодія". Пашинін брав в них участь в перервах між службою на сході України.

"Відмовившийся від слави, кар'єри і ситого гламурного життя в Московії. Кацапські ЗМІ його ховали кілька разів - і ще думаю будуть стільки ж або більше. Ну що ще вони можуть зробити? Паяй їх Толя. Толя, ПАЯЙ !!!", - написала одна з прихильниць актора в мережі.

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"Ну ти, блін, і фото підібрав. Штандартенфюрер", - пожартували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Пашинін пояснив, чому воює на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктАТО на Донбасі
Особа
Анатолій Пашинін
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