Шмідт з "Бригади" сів в справжню в'язницю: трагедія актора

Серіал "Бригада" (2002р.) Олексія Сідорова виявився відмінним стартовим майданчиком для багатьох акторів, навіть для виконавців другорядних ролей. Особливо глядачам запам'ятався начальник охорони Білого, Шмідт.

"Бригада" (2002 г.)

Цю роль виконав Дмитро Гуменецький, який, по суті, і не був професійним актором. Але після успішної прем'єри, Гуменецький ніби розчинився в повітрі. Розповідаємо, що трапилося зі "Шмідтом" і як склалася подальша доля актора.

Ким був раніше

Гуменецький не був професійним актором, своє життя виконавець ролі Шмідта присвятив військовій кар'єрі. До зйомок у культовій картині він встиг двічі побувати в Чечні і отримати звання майора.

Майбутній актор присвятив життя армії

Але в його серці жила мрія, Дмитро хотів зніматися в кіно. Досвіду у нього не було, відповідної освіти теж, однак, наполегливість і харизматична зовнішність допомогли Гуменецькому потрапити на знімальний майданчик.

Перша роль

Нове життя Гуменецький вирішив почати радикально ... і звільнився зі служби. На помітні ролі його вперто не запрошували, але епізодична таки знайшлася. Дмитро з радістю відгукнувся на пропозицію знятися у фільмі Сергія Соловйова "Ніжний вік" (2000 г.). Актора ніхто з телеглядачів тоді не помітив, але Гуменецький все одно був радий.

А потім удача посміхнулася йому повторно. Режисерові "Бригади", Олексію Сидорову, дуже сподобався типаж Дмитра, він ідеально підходив на роль бандита. Гуменецького затвердили без проб.

"Бригада"

Режисер не став пробувати інших артистів на роль Шмідта. Нетривала розмова з Гуменецьким тільки зміцнила його думку, що колишній майор спецназу прекрасно зайде в знімальний процес і зіграє начальника охорони краще за всіх.

Військові навички Гуменецького виявилися доречні. Саме завдяки досвіду актора вдалося відзняти епізод з "розстрілом" у лісі максимально реалістично.

Здавалося "Бригада" відкрила дорогу в світ кіно, але Гуменецького чекало розчарування. Його типаж підходив тільки режисерам кримінальних фільмів, правда, таких було більш ніж достатньо.

Життя після слави

Перший час "Шмідт" був нарозхват. Звичайно, головні ролі йому не пропонували, але для непрофесійного актора, колишнього співробітника МВС, навіть це було удачею. Плідним виявився 2003 рік, Дмитро знявся відразу в декількох кримінальних картинах. З відомих робіт можна виділити культовий "Бумер", в якому Гуменецький зіграв співробітника поліції.

Фото з особистого архіву

Але коли пристрасті по "Бригаді" вщухли, Дмитро Гуменецький залишився без роботи. Знімати його більше не хотіли. Чоловік прийняв рішення повернутися до колишнього військового життя.

Повернення в кіно

Але і на старій-новій службі у Гуменецького справи пішли не дуже добре. З'явилися серйозні фінансові проблеми. У 2008 році Дмитро ще раз повернувся в кіно, але знову далі епізодичних ролей справа не пішла. Правда, цього разу з основної роботи він не пішов. Втім, ні те, ні інше не вирішувало його фінансових проблем, жити було просто ні на що.

Наркобізнес

У 2015 році ЗМІ несподівано згадали про Гуменецького: в результаті оперативного розслідування було встановлено, що "Шмідт" займався зберіганням наркотиків. Сировини для виготовлення "спайсу" в гаражі Дмитра могло вистачити на 7 тонн наркотиків.

Стаття за наркотики і кількість вилученого сирцю - це було дуже серйозно, і Гуменецький прекрасно розумів наслідки. Він всіляко відхрещувався від зв'язків з криміналом, але факти свідчили протилежне. Ніхто не повірив, що Дмитро просто здавав гараж, в якому знайшли наркотичну сировину.

Розплата

Коли відступати стало нікуди, Гуменецький вирішив визнати провину і допомогти слідству. Він розраховував, що сприяння в розслідуванні скостить термін перебування в колонії. Проте Гуменецького засудили на 8 років.

Зараз виконавець ролі Шмідта ще знаходиться в колонії суворого режиму. Кажуть, Дмитро щиро розкаявся у скоєному і чекає виходу на свободу.

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